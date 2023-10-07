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Realting.com
Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Жильё с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Коджаэли
80
Эюпсултан
72
Ускюдар
69
Кючюкчекмедже
66
Кагытхане
51
Эсеньюрт
51
Шишли
50
Башакшехир
47
Чекмекёй
47
Бююкчекмедже
44
Кадыкёй
44
Картал
43
Ялова
36
Tahtakale Mahallesi
30
Mudanya
29
Фатих
29
Besevler Mahallesi
27
Niluefer
27
Бакыркёй
27
Maslak Mahallesi
26
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379 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
2
1
70 м²
14
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвес…
€222,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
4
2
144 м²
14
Новый инвестиционный комплекс в Испартакуле Рады Вам представить новый инвестиционный…
€346,500
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
2
110 м²
5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
4
2
190 м²
6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
3
2
92 м²
22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
87 м²
9
Новая инвестиционная резиденция в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую инвес…
€313,600
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
5
2
250 м²
4
Новый элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый элитный компл…
€690,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
5
3
240 м²
3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
67 м²
19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
5
3
486 м²
2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
3
2
82 м²
5
Элитная резиденция в Силиври Рады Вам представить элитная резиденция с собственной ин…
€202,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
3
1
123 м²
78
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственно…
€301,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
2
1
72 м²
12
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€249,250
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
2
1
53 м²
20
Новая резиденция в Картале Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственно…
€241,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
2
1
75 м²
14
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€281,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Maslak Mahallesi, Турция
2
1
72 м²
19
Новая элитная резиденция в Маслаке Представляем Вашему вниманию новую элитную резиден…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
4
2
213 м²
2
Новая масштабная резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую мас…
€834,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
2
1
54 м²
16
Инвестиционный комплекс в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию инвестиционный ком…
€379,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
3
1
104 м²
21
Новый комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€354,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Картал, Турция
3
1
60 м²
30
Элитный комплекс в Картале Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
2
1
68 м²
6
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€171,350
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
2
1
83 м²
25
Новый комплекс в Картале Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€268,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
3
1
90 м²
14
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую ин…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
2
1
57 м²
10
Новый элитный комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
3
1
122 м²
10
Новый комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€588,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Малтепе, Турция
2
1
73 м²
17
Новая резиденция в Малтепе Рады Вам представить новую резиденцию с собственной инфрас…
€422,600
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
4
2
209 м²
3
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€998,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
3
1
91 м²
6
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€520,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Зейтинбурну, Турция
3
1
112 м²
12
Масштабная элитная резиденция в Зейтинбурну Представляем Вашему вниманию масштабную э…
€624,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
3
1
115 м²
14
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной по…
€236,000
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