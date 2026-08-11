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Купить жилую недвижимость в Башискеле, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Башискеле, Турция
Квартира 4 спальни
Башискеле, Турция
Количество спален 4
Площадь 134 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$411,912
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Квартира 2 спальни в Башискеле, Турция
Квартира 2 спальни
Башискеле, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$284,073
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Квартира 1 спальня в Башискеле, Турция
Квартира 1 спальня
Башискеле, Турция
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$236,780
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TekceTekce
Замок 8 спален в Башискеле, Турция
Замок 8 спален
Башискеле, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Расположенные в Кокаэли, процветающем промышленном центре в Турции, эти специально разработа…
$2,78 млн
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Квартира 3 спальни в Башискеле, Турция
Квартира 3 спальни
Башискеле, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Project предлагает решения для различных потребностей и ожиданий с широким спектром варианто…
$355,664
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Вилла 8 комнат в Башискеле, Турция
Вилла 8 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 427 м²
Количество этажей 4
Виллы в престижном комплексе в Башискеле, Коджаэли Башискеле – живописный район в провинции …
$842,802
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Вилла 6 комнат в Башискеле, Турция
Вилла 6 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$188,049
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Квартира 3 комнаты в Башискеле, Турция
Квартира 3 комнаты
Башискеле, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
$170,780
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Квартира 2 комнаты в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
$217,562
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Квартира 5 комнат в Башискеле, Турция
Квартира 5 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Квартира 9 комнат в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 9 комнат
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
$2,22 млн
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