Купить жилую недвижимость в Башискеле, Турция

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Жильё в Башискеле, Турция

Sahil Mahallesi
10
Fatih Mahallesi
9
Pasadag Mahallesi
8
32 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€286,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€289,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€211,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€183,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Kazandere, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Kazandere, Турция
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
€177,877
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Kazandere, Турция
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Kazandere, Турция
Комнаты 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
€1,60 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Karadenizliler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Karadenizliler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
€169,157
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€346,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€321,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€289,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€230,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€175,000
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Damlar Mahallesi, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Damlar Mahallesi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Количество этажей 3
Новые Виллы в Комплексе с Охраной в Коджаэли, Башискеле Современные виллы расположены в Кодж…
€1,58 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€251,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€238,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€186,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€154,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€149,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€172,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€119,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€103,000
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной в Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
€1,53 млн
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
€384,900
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
€388,100
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
€284,100
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
€235,700
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€334,000
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
€145,500
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€175,800
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
€217,100

Типы недвижимости в Башискеле

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Параметры недвижимости в Башискеле, Турция

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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