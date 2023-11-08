Купить жилую недвижимость в Измите, Турция

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Жильё в Измит, Турция

Kocaeli
4
Panayir Mahallesi
4
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Измит, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Измит, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Т…
€184,665
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€331,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€170,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€130,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Panayir, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Panayir, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€123,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Измит, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
€118,540
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Измит, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
€84,436
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Karaabduelbaki, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
€986,033
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Измит, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
€1,06 млн
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
€170,599
Квартира 2 спальни с террасой, с Balcony, с Beautiful views в Измит, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с Balcony, с Beautiful views
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
€56,000
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview в Измит, Турция
Вилла 5 спален с Вид на жительство и гражданство, с natureview
Измит, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€999,000

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Параметры недвижимости в Измит, Турция

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с видом на горы
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