Купить жилую недвижимость в Коджаэли, Турция

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Жильё в Коджаэли, Турция

Измит
12
Sahil Mahallesi
11
Basiskele
9
Fatih Mahallesi
9
Ataevler Mahallesi
8
Pasadag Mahallesi
8
Balaban Mahallesi
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81 объект найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Sarimese, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€183,886
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
€264,443
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Kazandere, Турция
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Kazandere, Турция
Комнаты 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
€1,76 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Kazandere, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Kazandere, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
€235,654
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
€737,481
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
€659,399
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
€166,303
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Karadenizliler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Karadenizliler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
€167,621
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Измит, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Измит, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Т…
€183,045
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€228,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€353,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€328,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€295,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€179,000
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Damlar Mahallesi, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Damlar Mahallesi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Количество этажей 3
Новые Виллы в Комплексе с Охраной в Коджаэли, Башискеле Современные виллы расположены в Кодж…
€1,61 млн
Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Guendogdu, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Виллы с Личным Бассейном и Отдельным Садом в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Коджаэли, г…
€755,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€257,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€242,000

Типы недвижимости в Коджаэли

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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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