Купить жилую недвижимость в Коджаэли, Турция

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Коджаэли
Жильё в Коджаэли, Турция
Измит
12
Sahil Mahallesi
11
Basiskele
9
Fatih Mahallesi
9
Ataevler Mahallesi
8
Pasadag Mahallesi
8
Balaban Mahallesi
7
Kartepe
5
Sevkatiye Mahallesi
5
Panayir Mahallesi
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81 объект найдено
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
2
5
800 м²
4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
2
1
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
4
2
250 м²
2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€183,886
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
5
3
227 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
3
150 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
3
2
146 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
186 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
208 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
2
2
114 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
3
2
136 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
4
112 м²
4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
€264,443
Рекомендовать
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Kazandere, Турция
9
600 м²
2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
€1,76 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Kazandere, Турция
2
68 м²
5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
€235,654
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
2
101 м²
4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
€737,481
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
5
183 м²
2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
€659,399
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
3
113 м²
6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
€166,303
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Karadenizliler Mahallesi, Турция
3
113 м²
5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
€167,621
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Измит, Турция
3
149 м²
7
Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Т…
€183,045
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
5
2
232 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€228,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
2
170 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
2
145 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
3
1
146 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
2
201 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€353,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
199 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€328,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
234 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
3
2
138 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
2
2
124 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€179,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Damlar Mahallesi, Турция
9
4
964 м²
3
Новые Виллы в Комплексе с Охраной в Коджаэли, Башискеле Современные виллы расположены в Кодж…
€1,61 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Guendogdu, Турция
6
5
411 м²
Виллы с Личным Бассейном и Отдельным Садом в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Коджаэли, г…
€755,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
5
3
260 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€257,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
5
3
230 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€242,000
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