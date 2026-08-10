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Купить жилую недвижимость в Бурсе, Турция

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Нилюфер
45
Кестель
34
Османгази
26
Муданья
22
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144 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями на продажу с видом на море в Муданье, Бурса Эти квартиры располож…
$138,690
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Квартира 4 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 4 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в проекте с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Квартал Гюнештепе, один …
$171,433
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Квартира 4 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 4 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$273,913
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 2 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные квартиры с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Эти квартиры расположены в рай…
$99,972
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в проекте с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Квартал Гюнештепе, один …
$152,559
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Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$327,178
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$105,173
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Квартира 2 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 2 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$127,172
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$758,172
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Квартира 2 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 2 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 и 2 спальнями на продажу с видом на море в Муданье, Бурса Эти квартиры располож…
$79,964
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные квартиры с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Эти квартиры расположены в рай…
$141,002
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Квартира 4 комнаты в Balabancik Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Balabancik Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/6
$5,81 млн
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Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/5
Квартиры в престижном проекте с бассейном в Муданье Бурса Муданья, являющаяся самым любимым …
$273,913
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$122,287
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Вилла 3 комнаты в 541 Nolu Sokak, Турция
Вилла 3 комнаты
541 Nolu Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
$15,10 млн
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Вилла 6 комнат в Инегёль, Турция
Вилла 6 комнат
Инегёль, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла с 5 спальнями, крытым бассейном и лифтом в Бурсе, Инегёль Инегёль – один из …
$1,37 млн
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с апартаментами и ма…
$161,350
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$368,684
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Дуплекс 5 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с видом на город в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Нилюфер – современный жилой …
$463,456
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Дуплекс 5 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 5/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$337,583
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Квартира 2 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 2 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$138,690
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Меблированные квартиры с 1 спальней для инвестиций в Бурсе, Нилюфер Предлагаются на продажу …
$83,990
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 2/6
Квартиры с просторными террасами в престижном комплексе в Бурсе Балат — один из самых извест…
$414,914
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Квартира 5 комнат в Bursa Cevre Yolu, Турция
Квартира 5 комнат
Bursa Cevre Yolu, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 11/14
$6,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/6
Квартиры с просторными террасами в престижном комплексе в Бурсе Балат — один из самых извест…
$342,102
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Квартира 1 спальня в Ayaz, Турция
Квартира 1 спальня
Ayaz, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Мерсине. Это изысканное свойство охватывает 6…
$81,432
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Дуплекс 5 комнат в Osmangazi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Osmangazi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж 4/5
Квартиры в новом комплексе с бассейном в районе Османгази в Бурсе Квартиры расположены в нов…
$232,377
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Квартиры расположены в рай…
$94,772
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/8
Квартиры в Бурсе в регионе Нилюфер, Караман, с видом на город и Улудаг Предлагаемые на прода…
$164,117
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Квартира 4 комнаты в Муданья, Турция
Квартира 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2/4
Квартиры с видом на море и бассейном в Гюзельялы, Муданья, Бурса Эти квартиры в районе Бурга…
$174,572
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