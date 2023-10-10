Купить жилую недвижимость в Бурсе, Турция

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Жильё в Бурса, Турция

Mudanya
29
Besevler Mahallesi
27
Niluefer
27
Termal
15
Goeruekle Mahallesi
11
Чынарджык
11
Oezluece Mahallesi
9
Yuezuencueyil Mahallesi
9
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196 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Fethiye, Турция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Fethiye, Турция
Комнаты 3
Предлагается вам прекрасная трехкомнатная квартира с площадью 120 квадратных метров в районе…
€355,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€143,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€180,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€206,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€258,000
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Tesvikiye, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tesvikiye, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
📍Ялова/Чынарджик.  Этаж №: 2  Площадь -55 м2 С балконом Старая цена: *~64.000~59.900$* …
€55,773
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/4
Квартира с Частичным Видом на Море в Муданье, Бурса. Готовая к заселению квартира находится …
€134,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€69,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€115,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€146,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€172,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Osmangazi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Osmangazi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/7
Квартира в Тихом и Спокойном Жилом Районе в Бурсе. Квартира в Бурсе находится в развивающемс…
€99,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с интернетом в Osmangazi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с интернетом
Osmangazi, Турция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция…
€170,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€687,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€127,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€170,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€249,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 9/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€687,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/7
Новые Просторные Квартиры в Выгодном Месте в Бурсе. Новые квартиры находятся в комплексе с к…
€132,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€405,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/7
Меблированные Квартиры в Бурсе, Пригодные для Сдачи в Аренду. Полностью меблированные и гото…
€63,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€148,000

Типы недвижимости в Бурса

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Параметры недвижимости в Бурса, Турция

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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