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Купить жилую недвижимость в Эсенлер, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Эсенлер, Турция
Квартира 1 комната
Эсенлер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 4
Own a Piece of Istanbul’s Future with Fuzul  Elevate Your Lifestyle with Esenler Projesi …
$39,310
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов