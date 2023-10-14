Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Шишли

Жильё в Шишли, Турция

квартиры
44
дома
6
50 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Шишли, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Шишли, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 40
Элитный комплекс в Шишли Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной …
€684,000
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Дуплекс 3 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€869,000
Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€522,000
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 4
Площадь 196 м²
Квартиры на Продажу в Ультраэлитном Комплексе с Уникальным Дизайном. Квартиры с инвестиционн…
€2,07 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Квартиры на Продажу в Ультраэлитном Комплексе с Уникальным Дизайном. Квартиры с инвестиционн…
€1,47 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры на Продажу в Ультраэлитном Комплексе с Уникальным Дизайном. Квартиры с инвестиционн…
€669,000
Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на море, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 35
Недвижимость в Стамбуле для Прибыльных Инвестиций. Недвижимость для инвестиций расположена в…
€565,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Шишли, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€3,49 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Шишли, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€3,30 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€1,06 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€644,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€8,29 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€6,12 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€4,13 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€2,70 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€2,51 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€2,20 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€1,70 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€1,35 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ Рядом с Социальными Объектами в Стамбуле. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€452,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ Рядом с Социальными Объектами в Стамбуле. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€452,000
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры в ЖК Рядом с Метро в Шишли, Стамбул. Залитые солнцем квартиры расположен…
€653,000
Квартира 1 спальня с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры в ЖК Рядом с Метро в Шишли, Стамбул. Залитые солнцем квартиры расположен…
€356,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 54
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Стамбуле, Шишли. Готовые квартиры с видом на море рас…
€603,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 54
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Стамбуле, Шишли. Готовые квартиры с видом на море рас…
€565,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 4/4
Квартира-Дуплекс Рядом с Метро и Автобусами в Шишли, Стамбул. Роскошная двухуровневая кварти…
€585,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Шишли, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Меблированная Квартира-Дуплекс в Шишли, Стамбул, Рядом с Метро. Квартира в Стамбуле находитс…
€279,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 30/54
Квартира с видом на Босфор в Сисли, Стамбул   Проект представляет собой башни-близнецы…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/6
Роскошь на самой центральной улице Стамбула Под комплексом Lotus Nisantasi находится торг…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти