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Жильё в Бююкчекмедже, Турция

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44 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бююкчекмедже, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бююкчекмедже, Турция
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Цена по запросу
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 896 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,54 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,34 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,21 млн
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€422,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€257,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€202,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 26
Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбул с Инфраструктурой Отеля 5*. Квартиры в Бююкчекмедже, Стамбу…
€144,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€609,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€494,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Просторная Недвижимость с Видом на Море в Бююкчекмедже, Стамбул. Недвижимость с видом на мор…
€360,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле с Высоким Уровнем Строительства. Недвижимость с видом на море расположен…
€337,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле с Высоким Уровнем Строительства. Недвижимость с видом на море расположен…
€335,000
Дом 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дом 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Просторные 4-Этажные Виллы с Бассейном в Стамбуле. Роскошные виллы на продажу находятся в Ст…
€1,20 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€468,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€437,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€354,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€298,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры расположены в комплекс…
€236,000
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 4
Большие Дома с Системой «Умный дом» в Стамбуле, Бююкчекмедже. Дома с 6 спальнями расположены…
€1,20 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€410,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€229,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 5
Шикарные Квартиры Рядом с Морем в Бююкчекмедже, Стамбул. Просторные квартиры в элитном компл…
€205,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€857,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Отдельные виллы с роскошным диз…
€836,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле. Виллы находятся в комплексе недалеко от…
€997,000
Дом 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дом 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 394 м²
Количество этажей 2
Шикарные Виллы в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле. Виллы находятся в комплексе недалеко от…
€852,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/12
Просторные Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Бююкчекмедже. Стильные квартиры в Стамбуле н…
€222,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
3-этажные Дома с Личными Бассейнами и Лифтами в Бююкчекмедже. Отдельные дома в Стамбуле, Бюю…
€1,79 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Отдельные 3-Этажные Дома в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные 3-этажные дома в Стамбуле распо…
€746,000
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