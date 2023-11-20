Купить жилую недвижимость в Силиври, Турция

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Жильё в Силиври, Турция

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10 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
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Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Силиври, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция в Силиври Рады Вам представить элитная резиденция с собственной ин…
€202,000
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Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Силиври, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 78
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственно…
€301,000
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Вилла 5 спален с парковка, с c ремонтом в Силиври, Турция
Вилла 5 спален с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 590 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,11 млн
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Вилла 4 спальни с парковка, с c ремонтом в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,000,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Силиври, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Силиври, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Виллы в Стиле Бунгало в Стамбуле Среди Природы в Силиври. Виллы в стиле бунгало расположены …
€194,000
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Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Силиври, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Шикарные Дома в Комплексе Рядом с Морем в Стамбуле, Силиври. Стильные дома расположены в ком…
€701,000
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Квартира 3 комнаты в Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной полн…
€301,000
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Квартира 3 комнаты в Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной полн…
€202,000
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Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Силиври, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
€165,118
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