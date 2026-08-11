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Купить жилую недвижимость в Бакыркёе, Турция

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квартиры
84
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3
87 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Бакыркёй, Турция
Квартира 5 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$2,96 млн
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни
Бакыркёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Nivak Florya
$1,22 млн
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Meris Dragos, возвышающийся в Драгоше, в новом центре притяжения анатолийской стороны с вели…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Бакыркёй, Турция
Квартира 6 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе недалеко от побережья в Стамбуле Квартиры рас…
$2,96 млн
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 4
Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе недалеко от побережья в Стамбуле Квартиры рас…
$2,11 млн
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Квартира 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Heavenly Residences
$700,000
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Retro Residence was designed to allow you to use all the facilities and opportunities of the…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Дуплекс 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры на центральной улице в Башакшехире, Стамбул Квартиры расположены на …
$4,51 млн
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Квартира 2 спальни в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни
Бакыркёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Modern Park Bakırköy
$380,000
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Квартира 2 спальни в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни
Бакыркёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
SeaPearl Ataköy
$2,23 млн
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Квартира 7 спален в Бакыркёй, Турция
Квартира 7 спален
Бакыркёй, Турция
Количество спален 7
Площадь 670 м²
Nivak Florya
$4,46 млн
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Квартира 5 спален в Бакыркёй, Турция
Квартира 5 спален
Бакыркёй, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Heavenly Residences
$3,35 млн
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Стамбуле. Это изысканное свойство охватывает…
$775,599
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Квартира 5 спален в Бакыркёй, Турция
Квартира 5 спален
Бакыркёй, Турция
Количество спален 5
Площадь 719 м²
Heavenly Residences
$6,40 млн
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Бакыркёй, Турция
Квартира 5 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе недалеко от побережья в Стамбуле Квартиры рас…
$2,41 млн
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Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/18
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$120,000
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Квартира 5 комнат в Бакыркёй, Турция
Квартира 5 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
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Цена по запросу
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Квартира 6 спален в Бакыркёй, Турция
Квартира 6 спален
Бакыркёй, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 617 м²
Nivak Florya
$4,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 17
Квартиры с видом на море в роскошном проекте с собственной мариной в Бакыркёе, Стамбул Бакыр…
$3,61 млн
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Meris Dragos, возвышающийся в Драгоше, в новом центре притяжения анатолийской стороны с вели…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$702,913
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Retro Residence was designed to allow you to use all the facilities and opportunities of the…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Meris Dragos, возвышающийся в Драгоше, в новом центре притяжения анатолийской стороны с вели…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 спальни
Бакыркёй, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
SeaPearl Ataköy
$2,61 млн
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Квартира 1 комната в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната
Бакыркёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 366 м²
Retro Residence was designed to allow you to use all the facilities and opportunities of the…
Цена по запросу
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