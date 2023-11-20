Купить жилую недвижимость в Пендике, Турция

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Жильё в Пендик, Турция

квартиры
33
дома
3
36 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Масштабный проект, не им…
€189,290
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пендик, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 295 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€671,800
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пендик, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€319,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пендик, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€221,400
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пендик, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пендик, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€153,700
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Пендик, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Пендик, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€611,400
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Пендик, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€251,900
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Пендик, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€169,700
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Пендик, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€395,600
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Пендик, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€755,400
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Пендик, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€842,900
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Пендик, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€1,39 млн
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Пендик, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Пендик, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 322 м²
Квартиры на продажу находится в Пендик. Пендик - это район, расположенный в азиатской части …
€1,41 млн
Квартира 3 спальни в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Масштабный проект, не им…
€321,063
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Пендик, Турция
Дуплекс 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Пендик, Турция
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Высокодоходный инвестиционный проект в Пендике Представляем Вашему вниманию высокодох…
€145,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 295 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€672,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€319,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€222,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€154,000
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€612,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€403,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€396,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€277,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€252,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€199,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€170,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Пендик, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 322 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€1,41 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пендик, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€1,39 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€843,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€756,000
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