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Жильё в Зейтинбурну, Турция

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61 объект найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€79,900
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€82,200
Квартира 1 спальня в Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Благодаря удобному распо…
€301,772
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,95 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,95 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€262,700
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€164,200
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,21 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€328,400
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,67 млн
Дом 12 спален с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Дом 12 спален с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€2,13 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€172,100
Квартира 2 спальни с лифтом, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€65,800
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€936,900
Дом 12 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 12 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,57 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Зейтинбурну, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
Дом 6 спален с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Зейтинбурну, Турция
Дом 6 спален с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 185 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€693,300
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,69 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,03 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,69 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,57 млн
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€702,600
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€258,500
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,26 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,12 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с Онлайн-показ в Зейтинбурну, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€2,34 млн
Дом 13 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Зейтинбурну, Турция
Дом 13 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€2,44 млн
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