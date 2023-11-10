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61 объект найдено
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Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
4
2
115 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€79,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
3
1
90 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€82,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
1
73 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Благодаря удобному распо…
€301,772
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
5
3
274 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
4
2
242 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Зейтинбурну, Турция
4
2
85 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€262,700
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
5
1
126 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€164,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
2
1
115 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Зейтинбурну, Турция
5
2
147 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€328,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
3
2
171 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€1,67 млн
Рекомендовать
Дом 12 спален с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
13
9
850 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€2,13 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
4
1
120 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€172,100
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
3
1
70 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€65,800
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
6
4
250 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€936,900
Рекомендовать
Дом 12 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
13
5
350 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,57 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
6
5
210 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Зейтинбурну, Турция
9
5
300 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Зейтинбурну, Турция
7
6
185 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€693,300
Рекомендовать
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
9
4
240 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
5
5
340 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
5
4
230 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,03 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
5
4
310 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
4
3
180 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,57 млн
Рекомендовать
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
10
5
330 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€702,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
4
140 м²
Квартиры на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне С…
€258,500
Рекомендовать
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
10
5
280 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,26 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
5
4
190 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,12 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
6
5
300 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€1,50 млн
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Дом 6 спален с кондиционером, с Онлайн-показ
Зейтинбурну, Турция
7
3
180 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€2,34 млн
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Дом 13 спален с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Зейтинбурну, Турция
14
6
340 м²
Виллы на продажу находится в Фатих. Фатих — район, расположенный на европейской стороне Стам…
€2,44 млн
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