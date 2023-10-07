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Жильё с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Бююкчекмедже
44
Кадыкёй
44
Картал
43
Ялова
36
Tahtakale Mahallesi
30
Mudanya
29
Фатих
29
Besevler Mahallesi
27
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781 объект найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 574 м²
Количество этажей 42
Квартиры в Проекте Смешанного Типа в Центре Шишли. Готовые квартиры в центре Шишли, Стамбул.…
€6,42 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€195,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€297,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€359,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€665,000
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Fethiye, Турция
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Fethiye, Турция
Комнаты 3
Предлагается вам прекрасная трехкомнатная квартира с площадью 120 квадратных метров в районе…
€355,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры с видом на Мраморное море. Квартиры в элитном жилом комплексе. Расположенные в кр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры с видом на Мраморное море. Квартиры в элитном жилом комплексе. Расположенные в кр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Султангази, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Султангази, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Мраморноморский регион

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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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