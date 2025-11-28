Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эдремит
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Эдремите, Турция

квартиры
20
дома
9
29 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 2/4
$4,18 млн
Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$12,47 млн
Дом 3 комнаты в , Турция
Дом 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
$6,09 млн
Century 21Century 21
Квартира 3 комнаты в 3071 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
3071 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
$5,74 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
$4,06 млн
Дом 2 комнаты в , Турция
Дом 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/3
$4,23 млн
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира 4 комнаты в 46 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
46 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/4
$4,87 млн
Дуплекс 6 комнат в 1040 Sokak, Турция
Дуплекс 6 комнат
1040 Sokak, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
$8,88 млн
Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
$13,11 млн
VernaVerna
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
$5,86 млн
Квартира 4 комнаты в Akdeniz Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Akdeniz Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
$4,18 млн
Квартира 4 комнаты в Cumhuriyet Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Cumhuriyet Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
$3,77 млн
Квартира 3 комнаты в 118 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
118 Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
$4,90 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/7
$4,29 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
$7,54 млн
Вилла 5 комнат в , Турция
Вилла 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
$16,82 млн
Дом 5 комнат в , Турция
Дом 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
$13,92 млн
Квартира в Kovanlik Cd, Турция
Квартира
Kovanlik Cd, Турция
Площадь 331 м²
$15,02 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
$6,09 млн
Квартира 4 комнаты в 2018 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
2018 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
$6,27 млн
Дом 4 комнаты в 202 Sokak, Турция
Дом 4 комнаты
202 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
$9,04 млн
Квартира 6 комнат в , Турция
Квартира 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
$4,47 млн
Квартира 4 комнаты в 303 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
303 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/4
$8,70 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
$3,89 млн
Дуплекс 4 комнаты в , Турция
Дуплекс 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
$4,93 млн
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
$3,10 млн
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
$4,00 млн
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/4
$4,23 млн
Квартира 4 комнаты в 1042 Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
1042 Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/4
$7,83 млн
