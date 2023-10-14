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Жильё в Кючюкчекмедже, Турция

квартиры
60
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66 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/18
Меблированная Квартира 1+1 в Стамбуле в Районе Багджылар. Эта квартира 1+1 на дороге Басын Э…
€143,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€421,000
Квартира 1 спальня с зоной для барбекю в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с зоной для барбекю
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый инвестиционный комплекс в Кючюкчекмедже Рады Вам представить новый инвестиционн…
€165,000
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 67
Новая резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собс…
€190,600
Квартира 2 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю, с консьержем в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю, с консьержем
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 9
Новый комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собствен…
€275,000
Квартира 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 14
Новый инвестиционный комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инве…
€266,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 14
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую ин…
€210,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Элитная масштабная резиденция в Кючюкчекмедже Рады Вам представить элитную масштабную…
€503,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 30
Современные Квартиры в Стамбуле на Пересечении Магистралей. Уникальные квартиры в Стамбуле н…
€412,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 30
Современные Квартиры в Стамбуле на Пересечении Магистралей. Уникальные квартиры в Стамбуле н…
€272,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 12
Квартиры Для Инвестиций в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Квартиры на продажу находятся в Стамбуле,…
€619,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 12
Квартиры Для Инвестиций в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Квартиры на продажу находятся в Стамбуле,…
€269,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 12
Квартиры Для Инвестиций в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Квартиры на продажу находятся в Стамбуле,…
€193,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже в ЖК с Охраной. Роскошные квартиры, расположенные в…
€560,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже в ЖК с Охраной. Роскошные квартиры, расположенные в…
€504,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Стамбуле, Кючюкчекмедже в ЖК с Охраной. Роскошные квартиры, расположенные в…
€457,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€257,000
Квартира 3 спальни с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций Рядом с Метро в Багджыларе, Стамбул. Квартиры расположены на шоссе Б…
€447,000
Квартира 2 спальни с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций Рядом с Метро в Багджыларе, Стамбул. Квартиры расположены на шоссе Б…
€324,000
Квартира 1 спальня с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций Рядом с Метро в Багджыларе, Стамбул. Квартиры расположены на шоссе Б…
€240,000
Квартира 3 спальни с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 20
Роскошные Квартиры в Стамбуле, Подходящие для Инвестиций. Готовые к заселению квартиры наход…
€439,000
Квартира 2 спальни с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Роскошные Квартиры в Стамбуле, Подходящие для Инвестиций. Готовые к заселению квартиры наход…
€304,000
Квартира 1 спальня с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 20
Роскошные Квартиры в Стамбуле, Подходящие для Инвестиций. Готовые к заселению квартиры наход…
€303,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Комплексе с Круглосуточной Охраной в Стамбуле. Квартиры в Кючюкчекмедже оборудова…
€480,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Комплексе с Круглосуточной Охраной в Стамбуле. Квартиры в Кючюкчекмедже оборудова…
€351,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Комплексе с Круглосуточной Охраной в Стамбуле. Квартиры в Кючюкчекмедже оборудова…
€278,000
Квартира 3 спальни с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Квартиры в 1 км от Басын Экспресс в Багджыларе, Стамбул. Квартиры в Багджыларе, Стамбул, нах…
€364,000
Квартира 2 спальни с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 15
Квартиры в 1 км от Басын Экспресс в Багджыларе, Стамбул. Квартиры в Багджыларе, Стамбул, нах…
€375,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 12
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Новой Веткой Метро. Квартиры в Стамбуле расположе…
€571,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 12
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Новой Веткой Метро. Квартиры в Стамбуле расположе…
€437,000
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