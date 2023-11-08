Купить жилую недвижимость в Сарыере, Турция

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Сарыер
Жильё в Сарыер, Турция
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49 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
1
65 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€346,095
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Сарыер, Турция
5
2
204 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Сарыер, Турция
4
2
180 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€884,100
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
5
2
297 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€818,100
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
5
4
311 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€2,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
4
3
209 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,23 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
3
2
128 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€924,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
2
1
109 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€671,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
3
1
186 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€605,400
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
5
3
212 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€2,13 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
4
2
169 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,64 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
3
2
106 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
4
2
235 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,69 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
5
3
250 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€2,41 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Сарыер, Турция
4
2
181 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Сарыер, Турция
3
2
133 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,12 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
6
3
422 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€3,33 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
5
3
228 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,92 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
4
2
202 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,47 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
3
2
157 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,31 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
2
1
72 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€649,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
3
2
170 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€716,600
Рекомендовать
Дом 11 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
12
9
885 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€6,93 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
2
1
69 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€679,400
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
6
4
280 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€767,800
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
7
4
450 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€1,63 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
7
5
320 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€1,41 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
2
2
102 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€542,527
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Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
1
1
69 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект, отличающийся тем…
€505,112
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Квартира 3 спальни
Сарыер, Турция
3
2
208 м²
Невероятно выгодное предложение! В продаже апартаменты с тремя спальнями (3+1), общей пло…
€827,822
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