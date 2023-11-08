Купить жилую недвижимость в Сарыере, Турция

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Жильё в Сарыер, Турция

квартиры
43
дома
6
49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€346,095
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,02 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€884,100
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€818,100
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€2,25 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,23 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€924,200
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€671,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€605,400
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€2,13 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,64 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,21 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,69 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€2,41 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,40 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,12 млн
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€3,33 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,92 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,47 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€1,31 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€649,600
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с подвалом в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€716,600
Дом 11 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Дом 11 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 885 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€6,93 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сарыер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Квартиры на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он ра…
€679,400
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом в Сарыер, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€767,800
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом в Сарыер, Турция
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€1,63 млн
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с подвалом в Сарыер, Турция
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с подвалом
Сарыер, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Виллы на продажу находится в Сарыер. Сарыер - это район европейской части Стамбула. Он распо…
€1,41 млн
Квартира 2 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€542,527
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект, отличающийся тем…
€505,112
Квартира 3 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Невероятно выгодное предложение! В продаже апартаменты с тремя спальнями (3+1), общей пло…
€827,822
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