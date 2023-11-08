Купить жилую недвижимость в Нилюфере, Турция

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Realting.com
Турция
Жилая
Niluefer
Жильё в Niluefer, Турция
Besevler Mahallesi
24
Yuezuencueyil Mahallesi
11
Goeruekle Mahallesi
10
Dumlupinar Mahallesi
5
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53 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
3
1
97 м²
1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€107,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
2
1
68 м²
9/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€93,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
3
1
100 м²
1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€91,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
6
3
320 м²
1/2
Дом по Доступной Цене с Большим Садом в Бурсе. Отдельный дом расположен в квартале Озлюдже р…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
2
1
67 м²
2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€168,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
4
2
119 м²
1/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
3
1
107 м²
2/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€129,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
5
3
213 м²
1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€655,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
4
2
210 м²
1/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€237,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
7
4
420 м²
9/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€655,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
4
2
170 м²
1/7
Новые Просторные Квартиры в Выгодном Месте в Бурсе. Новые квартиры находятся в комплексе с к…
€128,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
3
1
65 м²
3/7
Меблированные Квартиры в Бурсе, Пригодные для Сдачи в Аренду. Полностью меблированные и гото…
€72,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
8
6
410 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€761,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
5
3
193 м²
5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€443,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
6
4
297 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€443,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
3
2
100 м²
4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
4
3
209 м²
3/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€317,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
3
2
155 м²
1/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€233,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
6
3
424 м²
4/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€238,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
4
2
212 м²
1/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€147,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goeruekle Mahallesi, Турция
4
2
191 м²
1/8
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе располож…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
4
2
242 м²
3/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€146,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
4
2
241 м²
5/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€118,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
4
2
213 м²
2/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€146,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
4
2
241 м²
4/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€118,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
2
1
85 м²
1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€72,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
5
4
320 м²
1/2
Просторные Виллы с Индивидуальными Садами в Бурсе, Нилюфер. Новые виллы расположены в Гюмюшт…
€635,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
5
2
200 м²
5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€203,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
4
1
100 м²
1/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€131,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
6
4
330 м²
9/10
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Центре Бурсы. Квартиры в Бурсе с системой «умный дом» и ин…
€346,000
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