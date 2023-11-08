Купить жилую недвижимость в Нилюфере, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Niluefer

Жильё в Niluefer, Турция

Besevler Mahallesi
24
Yuezuencueyil Mahallesi
11
Goeruekle Mahallesi
10
Dumlupinar Mahallesi
5
53 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€107,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 9/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€93,500
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€91,500
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Дом по Доступной Цене с Большим Садом в Бурсе. Отдельный дом расположен в квартале Озлюдже р…
€450,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€168,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€170,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€129,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€655,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€237,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 9/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€655,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/7
Новые Просторные Квартиры в Выгодном Месте в Бурсе. Новые квартиры находятся в комплексе с к…
€128,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/7
Меблированные Квартиры в Бурсе, Пригодные для Сдачи в Аренду. Полностью меблированные и гото…
€72,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€761,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€443,000
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€443,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€233,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Этаж 3/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€317,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€233,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 424 м²
Этаж 4/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€238,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 1/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€147,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/8
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе располож…
€135,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 3/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€146,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 5/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€118,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€146,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€118,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€72,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Просторные Виллы с Индивидуальными Садами в Бурсе, Нилюфер. Новые виллы расположены в Гюмюшт…
€635,000
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€203,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€131,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 9/10
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Центре Бурсы. Квартиры в Бурсе с системой «умный дом» и ин…
€346,000

Типы недвижимости в Niluefer

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Niluefer, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти