Купить жилую недвижимость в Багджыларе, Турция

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Жильё в Багджылар, Турция

квартиры
15
17 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, т…
€406,896
Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Данный проект располагае…
€365,738
Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Данный проект располагае…
€363,867
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Новая инвестиционная резиденция в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую инвес…
€313,600
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственно…
€255,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€281,000
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 13
Новая элитная резиденция в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую элитную рези…
€304,500
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Багджылар, Турция
Комнаты 4
Площадь 199 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€632,766
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Багджылар, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€426,428
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€305,378
Квартира 1 спальня в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Недорогие апартаменты для дома и офиса с роскошными удобства Апартаменты оформлены в разл…
€141,284
Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Элитная недвижимость с концепцией отеля в Стамбуле Проект представляет уникальные квартир…
€239,460
Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторные роскошные дома в Стамбуле Проект Retro Palm Gunesli (IP-753) – это роскошная ж…
€319,587
Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Современная коммерческая недвижимость в Стамбуле Это уникальное, безопасное жилое простра…
€285,589
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Багджылар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
You and İ know the best place in the world always will be our home. Have you traveled for a …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом в Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Багджылар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
You ended here now, settle down and appreciate the new Real estate investment in a prime loc…
Цена по запросу
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