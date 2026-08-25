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Купить жилую недвижимость в Багджыларе, Турция

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квартиры
147
147 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 12
Квартиры в комплексе с крытым бассейном и парковкой в Багджыларе, Стамбул Квартиры расположе…
$438 950
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 217 м²
С более чем 100-летней историей, престижный район Бомонти старого Стамбула является новым фа…
$829 000
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Skyach Mecidiyekoy Homeoffice состоит из 279 независимых секций площадью от 73 квадратных ме…
$147 215
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Livid Prime
$187 246
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
В Бахчеливере растет инновационная жизнь. Умные дома Privasol обещают вам безопасную и комфо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Vitaliser Sense
$324 000
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Представьте себе дом. На берегу голубого моря! Самое красивое место в Алании.Курт Сафир I Eu…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Парк Руби расположен в 470-летнем районе.Куртулуш - 350 метров, станция метро Османбей - 900…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 4 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Avrupa Konutları Yenimahalle
$829 000
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Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Paladin Star
$692 000
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Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Faith Center
$447 300
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Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Paladin Star
$487 200
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Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 17
Просторные квартиры на дороге Basın Ekspres в Багджыларе, Стамбул Квартиры расположены в рай…
$598 887
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Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 3
Площадь 193 м²
Capitol Batışehir
$1,01 млн
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Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Asta Residence
$681 500
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Севенхиллс – это особый проект на берегу Зейтинбурну, одном из самых популярных мест в Стамб…
$285 000
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Квартира 2 спальни в Cumhuriyet Caddesi, Турция
Квартира 2 спальни
Cumhuriyet Caddesi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Aurora Homes
$171 000
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Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Iconic Living
$347 000
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Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Avrupa Konutları Yenimahalle
$490 000
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Mirador Kartal - это совершенно новый проект, который позволит вам в полной мере насладиться…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Привилегия быть в центре жизни. Единое место для всех ваших нужд.Наш проект выполнен в виде …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 4 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Квартиры в жилом комплексе с крытым бассейном в районе Багджылар, Стамбул Квартиры расположе…
$568 792
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Квартира 2 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Меблированная квартира 1+1 в комплексе с богатой внутренней инфраструктурой в Багджыларе, Ст…
$126 561
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Квартира 1 комната в Багджылар, Турция
Квартира 1 комната
Багджылар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Проект Uptown Height, с его классической и современной архитектурой, приносит парки, сады, у…
$456 972
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Квартира 3 комнаты в Багджылар, Турция
Квартира 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 12
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в Стамбуле в районе Багджылар Просторные квартиры ра…
$458 796
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Квартира 2 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Vita Path
$538 000
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