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Жильё в Бешикташ, Турция

квартиры
8
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/9
Представляем Вам наш новый, эксклюзивный проект в шаговой доступности от пролива Босфор, ряд…
€841,853
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бешикташ, Турция
Особняк 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бешикташ, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 5
Исторический Особняк в Стамбуле Недалеко от Босфора. Особняк в Бешикташе, Арнавуткёй имеет с…
€2,19 млн
Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с c ремонтом в Бешикташ, Турция
Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с c ремонтом
Бешикташ, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Квартира рядом с Университетом в Стамбуле, Бешикташ. Стильная квартира расположена в районе …
€326,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бешикташ, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бешикташ, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая Квартира в Отличном Месте в Стамбуле, Бешикташ. Квартира в Бешикташе расположе…
€922,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бешикташ, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бешикташ, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 8
Стильные Большие Квартиры в Стамбуле, Бешикташ. Квартиры расположены в районе Бешикташ в Ста…
€1,54 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бешикташ, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 8
Стильные Большие Квартиры в Стамбуле, Бешикташ. Квартиры расположены в районе Бешикташ в Ста…
€669,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Бешикташ, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Бешикташ, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 8
Стильные Большие Квартиры в Стамбуле, Бешикташ. Квартиры расположены в районе Бешикташ в Ста…
€642,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бешикташ, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бешикташ, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Роскошная квартира в самом сердце Бешикташа    Проект находится в уникальном месте и с…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные резиденции высокого качества в Стамбуле Здания состоят из квартир с уникальны…
€1,21 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Бешикташ, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
В Бешикташе проходит новый роскошный жилищный проект. Проект, основанный на огромной площади…
Цена по запросу
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