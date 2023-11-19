Купить жилую недвижимость в Авджыларе, Турция

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Жильё в Авджылар, Турция

квартиры
39
дома
3
42 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€398,456
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€168,700
Квартира 4 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€679,900
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€525,500
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€389,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€258,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€468,800
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€344,500
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€364,800
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€332,800
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€255,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€363,800
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Авджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€115,200
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€93,100
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€146,100
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€396,400
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€638,900
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€823,300
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€538,900
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€462,000
Квартира 4 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Авджылар, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€615,800
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€276,600
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€414,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€354,900
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€232,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€171,300
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Авджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€97,700
Дуплекс 3 спальни с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Дуплекс 3 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€146,000
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€93,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Авджылар, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Авджылар, Турция
Комнаты 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 21
Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктур…
€504,225
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