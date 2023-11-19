Купить жилую недвижимость в Авджыларе, Турция

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Авджылар
Жильё в Авджылар, Турция
квартиры
39
дома
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42 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
2
148 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€398,456
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Авджылар, Турция
3
2
102 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€168,700
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
5
2
201 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€679,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
4
2
154 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€525,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
3
2
109 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€389,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
2
1
69 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
5
4
226 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€468,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
4
2
144 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€344,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
5
2
222 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€364,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
4
2
141 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€332,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
3
2
133 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
3
2
135 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€363,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Авджылар, Турция
2
1
70 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€115,200
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
3
1
80 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€93,100
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
4
2
135 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€146,100
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Авджылар, Турция
3
2
129 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€396,400
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
5
2
215 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€638,900
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
6
2
370 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€823,300
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
4
2
174 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€538,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
4
2
152 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€462,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Авджылар, Турция
5
2
172 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€615,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Авджылар, Турция
3
2
79 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€276,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Авджылар, Турция
4
2
119 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€414,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
4
2
162 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€354,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
3
2
104 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€232,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Авджылар, Турция
2
1
70 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€171,300
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Авджылар, Турция
2
1
60 м²
Квартиры на продажу находится в Авджиларе. Авджилар является столицей одноименного района ту…
€97,700
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
5
2
135 м²
5/5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€146,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
3
1
80 м²
5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€93,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Авджылар, Турция
4
218 м²
21
Резиденция с круглосуточной охраной рядом с автомагистралью и всей необходимой инфраструктур…
€504,225
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