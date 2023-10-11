Купить жилую недвижимость в Сакарьей, Турция

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Жильё в Сакарья, Турция

дома
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6 объектов найдено
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Armash, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Armash, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
The house is only 500 meters away from the Akmese exit of the Northern Marmara road
€95,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Mahmudiye, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Mahmudiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы с Эксклюзивным Дизайном Рядом с Озером Сапанджа в Сакарье Виллы расположены…
€708,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Yanik, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Yanik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Готовые Современные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Сапандже Новые виллы находятся в Са…
€171,000
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом в Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом
Kurtkoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
€659,500
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sapanca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sapanca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
€200,000
Квартира под аренду в Мраморноморский регион, Турция
Квартира под аренду
Мраморноморский регион, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Наш проект является первым проектом крупнейшей в мире студенческой управляюще…
€55,637

Параметры недвижимости в Сакарья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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