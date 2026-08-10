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Купить жилую недвижимость в Сакарьей, Турция

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Сапанджа
6
Сердиван
4
Кайнарджа
4
21 объект найдено
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
$3,86 млн
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Дом 4 комнаты в Сапанджа, Турция
Дом 4 комнаты
Сапанджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дома с видом на озеро в проекте с бассейном в Сапандже, Сакарья Двухквартирные дома в одном …
$190,352
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственными бассейнами в жилом комплексе в Сапандже, Сакарья Эти виллы расположены …
$551,293
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на озеро Сапанджа в окружении природы в Сакарье, Сапанджа Сапанджа — уютный и …
$442,789
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Квартира 4 комнаты в Сердиван, Турция
Квартира 4 комнаты
Сердиван, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу на главной улице в Сердиване, Сакарья Сердиван – развивающийся район в С…
$137,284
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Вилла с собственным бассейном и видом на лес в Сапандже, Сакарья Сапанджа считается скрытым …
$652,999
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 2 м²
$1,86 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 850 м²
Этаж 3/4
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
$5,23 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 323 м²
$3,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Сердиван, Турция
Квартира 4 комнаты
Сердиван, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Квартиры с круглосуточной охраной и бассейном в Сакарье, Сердиван Район Сердиван в Сакарье и…
$178,336
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 218 м²
$1,74 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 753 м²
$4,07 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 1 м²
$2,67 млн
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Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
Этаж 5/5
$2,79 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 1 м²
$2,67 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
$2,27 млн
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Вилла 4 комнаты в Сапанджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Сапанджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на лес и собственными бассейнами в закрытом жилом комплексе в Сапандже Сапандж…
$589,433
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 315 м²
$1,27 млн
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Вилла 5 комнат в Сапанджа, Турция
Вилла 5 комнат
Сапанджа, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
$198,159
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Вилла 4 комнаты в Коджаали, Турция
Вилла 4 комнаты
Коджаали, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$143,666
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Типы недвижимости в Сакарьей

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Сакарьей, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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