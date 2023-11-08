Купить жилую недвижимость в Чекмекёе, Турция

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Жильё в Чекмекёй, Турция

квартиры
42
дома
5
47 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной и…
€946,250
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиде…
€217,240
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем в Чекмекёй, Турция
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Чекмекёй, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию ви…
€1,67 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Просторная Квартира-Дуплекс Рядом с Метро в Стамбуле. Двухуровневая квартира расположена в т…
€249,000
Дом 9 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 9 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 538 м²
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию вилл с с…
€1,67 млн
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 247 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€735,900
Квартира 6 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 6 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 328 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,72 млн
Квартира 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 279 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,66 млн
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€946,250
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€522,400
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Чекмекёй, Турция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула   Комплекс состоит из 13 блоков, в …
€556,000
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 328 м²
Этаж 1/1
Замечательный дуплекс 5+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОД…
€1,61 млн
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 279 м²
Этаж 1/1
Великолепный дуплекс 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИ…
€1,56 млн
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 334 м²
Этаж 1/1
Роскошная, большая квартира 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ…
€1,82 млн
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 189 м²
Этаж 1/1
Уютная Квартира 2+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ …
€886,400
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/7
Квартира 1+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€291,600
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 249 м²
Этаж 10/10
Квартира 4+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€834,300
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Этаж 10/10
Квартира 3+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€610,100
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 167 м²
Этаж 5/5
Квартира 3+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€521,700
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Этаж 10/10
Квартира 2+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€506,900
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 5/5
Квартира 2+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€310,300
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Квартира 1+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€243,500
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