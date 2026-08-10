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Купить жилую недвижимость в Картепе, Турция

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8 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Картепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Картепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 6
Квартиры в тихом месте с развитой инфраструктурой в Картепе, Коджаэли Квартиры расположены в…
$471,692
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Квартира 4 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 6
Квартиры в тихом месте с развитой инфраструктурой в Картепе, Коджаэли Квартиры расположены в…
$479,784
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Дуплекс 4 комнаты в Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$245,000
НДС
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Karpuzdere, Турция
Дом 4 спальни
Karpuzdere, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Опыт элегантной жизни на пляже в Чинарчике, Ялова Откройте для себя современные, полуотдельн…
$272,024
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Дуплекс 3 комнаты в Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Sapanca Yolu Caddesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
🏡Эксклюзивная резиденция 2+1 в Воротах 41, Сапанка✨ Проснитесь с захватывающими видами на го…
$175,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
$90,268
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Квартира 5 комнат в Картепе, Турция
Квартира 5 комнат
Картепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
$332,066
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Квартира 4 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
$148,478
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