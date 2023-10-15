Купить жилую недвижимость в Эсеньюрте, Турция

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Жильё в Эсеньюрт, Турция

квартиры
51
49 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
€421,358
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 22/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€151,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Эсеньюрт, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Эсеньюрт, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Эсеньюрт, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 28
Новая элитная резиденция в Эсеньюрте Представляем Вашему вниманию новую элитная рези…
€195,875
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый элитный комплекс в Эсеньюрте Рады Вам представить новый элитный комплекс с собс…
€169,000
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 10
Новая элитная резиденция в Эсеньюрте Рады Вам представить новую элитную резиденцию с …
€166,700
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 15/16
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студ…
€294,887
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Этаж 15/16
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студ…
€147,444
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Купить Недвижимость в Бахчешехире, Стамбул с Видом на Озеро Купить недвижимость в быстро рас…
€174,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Купить Недвижимость в Бахчешехире, Стамбул с Видом на Озеро Купить недвижимость в быстро рас…
€119,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 11/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€81,000
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Новые Недорогие Квартиры в Эсеньюрте, Стамбул. Новые готовые квартиры расположены в Эсеньюрт…
€122,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€295,934
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€174,649
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Проект строится под гарантии EMLAK KONUT. О проекте: состоит из 2 этапа и из 10 блоков се…
€255,000
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с парковка в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с парковка
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
€85,612
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 30
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
€73,436
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 10/33
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
€94,174
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 16
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,   …
€98,803
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 10/18
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая площадь кварти…
€301,546
Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные и бюджетные апартаменты с видом на город Резиденция предлагает разнообразные …
€99,474
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Современные просторные апартаменты в Стамбуле Комплекс включает в себя современные апарта…
€181,895
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость класса люкс в Стамбуле Проект включает в себя различные жилые е…
€112,687
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Резиденции с панорамным видом на город в Стамбуле Строительство включает в себя разнообра…
€205,186
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул Жилые комплексы в Турции включает в себя вс…
€85,625
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
€385,100
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
€316,000
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