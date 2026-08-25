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Купить жилую недвижимость в Эсеньюрте, Турция

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квартиры
157
158 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
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Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$133 000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Retro Residence был разработан, чтобы позволить вам использовать все средства и возможности …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/16
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры расположены в жилом ко…
$169 276
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Квартира 3 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Casas Caballeros
$371 000
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Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Kılıç Gold 2
$109 072
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Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Approval City
$159 000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Project - это ваш тихий дом, где вы проведете дни в окружении красоты четырех времен года. Э…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Вилла в SOS Pizza, Турция
Вилла
SOS Pizza, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Project были построены на берегу Бейликдюзю, нового любимого и многообещающего района Стамбу…
$900 000
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Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 29
Квартиры в 200 метрах от шоссе E-5 в Стамбуле, Эсеньюрт Квартиры расположены в жилом комплек…
$300 027
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Квартира 2 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Добро пожаловать в проект Stari Most Atakent.Проект находится в Атакенте, который является о…
$880 000
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Квартира 2 спальни в 1638 Sokak, Турция
Квартира 2 спальни
1638 Sokak, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Project Residence - это отличное решение для инвесторов, которые ищут сочетание эстетики и к…
$300 000
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Квартира 1 спальня в Adile Nasit Bulvari, Турция
Квартира 1 спальня
Adile Nasit Bulvari, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Проект Project возвышается как уникальный проект с его архитектурой и многочисленными привил…
$91 071
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в 118 Sokak, Турция
Квартира 1 спальня
118 Sokak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Delta Park
$190 000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Project Residence - это отличное решение для инвесторов, которые ищут сочетание эстетики и к…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 13
Готовые к заселению квартиры в комплексе в Стамбуле, Эсеньюрт Квартиры в Стамбуле расположен…
$190 290
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Квартира 2 спальни в Adile Nasit Bulvari, Турция
Квартира 2 спальни
Adile Nasit Bulvari, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Мы создали жизнь, превосходящую ваши мечты...Эти высотные апартаменты и частные бассейны на …
$169 000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Мы создали жизнь, превосходящую ваши мечты...Эти высотные апартаменты и частные бассейны на …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни
Эсеньюрт, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
La Strada Residence
$295 000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Blade Vista Panorama
$213 000
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Квартира 3 спальни в 546 Sokak, Турция
Квартира 3 спальни
546 Sokak, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Premium Park
$102 836
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Квартира 3 спальни в , Турция
Квартира 3 спальни
, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Project была реализована на бульваре Доган Араслы, одной из важнейших осей Эсенюрта. Проект …
$329 451
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
Проект Azure Life оживает в районе Кавакли Бейликдюзю. Проект, который примыкает к Морю и До…
$468 000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Project расположен на соединительной дороге ТЕА Бейликдюзю - Бахчешехир, которая является од…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в , Турция
Квартира 1 спальня
, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Project была реализована на бульваре Доган Араслы, одной из важнейших осей Эсенюрта. Проект …
$120 838
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