Купить жилую недвижимость в Санджактепе, Турция

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25 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
3
1
120 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€419,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
3
3
101 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€188,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
4
3
130 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€230,300
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
5
2
266 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€825,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
4
2
180 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€446,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
3
1
144 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€420,400
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Pasakoey, Турция
5
3
570 м²
Виллы на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской ча…
€1,43 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Pasakoey, Турция
4
2
380 м²
Виллы на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской ча…
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
5
3
250 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€251,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
4
2
132 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€482,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Санджактепе, Турция
3
1
114 м²
12
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
4
2
132 м²
13
Новые Квартиры у Метро в Стамбуле, Санджактепе. Престижные квартиры расположены в Стамбуле в…
€477,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
3
1
120 м²
13
Новые Квартиры у Метро в Стамбуле, Санджактепе. Престижные квартиры расположены в Стамбуле в…
€415,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
4
3
130 м²
6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€228,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
3
3
101 м²
6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€186,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
3
1
114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
4
1
123 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€251,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
3
1
114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
4
1
131 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€388,300
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Pasakoey, Турция
4
140 м²
12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
€513,897
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
5
4
198 м²
13
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
€514,862
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
4
3
139 м²
13
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
€323,847
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
3
2
116 м²
13
Наш проект находится в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он так…
€266,855
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Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
6
2
340 м²
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…
€1,26 млн
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Квартира
Санджактепе, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект был разработан с привлекательной архитектурой. Цвета - по соседству л…
€87,927
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