Купить жилую недвижимость в Санджактепе, Турция

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Жильё в Санджактепе, Турция

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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€419,400
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€188,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Санджактепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€230,300
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€825,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€446,900
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€420,400
Дом 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Pasakoey, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Pasakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 570 м²
Виллы на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской ча…
€1,43 млн
Дом 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Pasakoey, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Виллы на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской ча…
€1,24 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Pasakoey, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Pasakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Квартиры на продажу находится в Чекмекёй. Стамбульский район Чекмекёй расположен в азиатской…
€251,600
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Санджактепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Квартиры на продажу находится в Санджактепе. Санджактепе - это район, находящийся на азиатск…
€482,800
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€233,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 13
Новые Квартиры у Метро в Стамбуле, Санджактепе. Престижные квартиры расположены в Стамбуле в…
€477,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые Квартиры у Метро в Стамбуле, Санджактепе. Престижные квартиры расположены в Стамбуле в…
€415,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€228,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Санджактепе, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недорогие Квартиры Рядом с Метро в Стамбуле, Санджактепе. Недорогие квартиры в Стамбуле расп…
€186,000
Квартира 3 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€251,000
Квартира 3 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€233,000
Квартира 4 комнаты в Санджактепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Новый комплекс в Санджактепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфр…
€388,300
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Pasakoey, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Pasakoey, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турц…
€513,897
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Санджактепе, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Количество этажей 13
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
€514,862
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Санджактепе, Турция
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 13
Этот проект расположен в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он т…
€323,847
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Санджактепе, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Санджактепе, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 13
Наш проект находится в Санчактепе, который находится в анатолийском регионе Стамбула. Он так…
€266,855
Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Санджактепе, Турция
Вилла 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Санджактепе, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Построенный с 20-летним международным опытом и высококачественной перспективой строительства…
€1,26 млн
Квартира в Санджактепе, Турция
Квартира
Санджактепе, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект был разработан с привлекательной архитектурой. Цвета - по соседству л…
€87,927
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