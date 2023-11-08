Купить жилую недвижимость в Яловой, Турция

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Жильё в Ялова, Турция

Ялова
16
Ciftlikkoey
8
Altinova
3
35 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ялова, Турция
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€106,000
Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€175,000
Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€265,000
Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€382,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ялова, Турция
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами и круглосуточной охраной, Ялова, Турция Резид…
€390,043
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 1 ванная с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собс…
€106,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€244,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€156,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€133,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€118,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€104,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€161,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€156,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€98,500
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€57,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/5
Дуплексы в Комплексе с Видом на Море с Охраной в Ялове. Дуплексы в Ялове расположены в компл…
€174,000
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Готовые Квартиры на Продажу в Центре Ялова. Квартиры расположены в центре города Ялова, в не…
€113,000
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом в Ялова, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с c ремонтом
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
Готовые Квартиры на Продажу в Центре Ялова. Квартиры расположены в центре города Ялова, в не…
€78,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3
Новые Квартиры в Ялове в Центре Района Чифтликкёй. Современные квартиры находятся в шаговой …
€102,000
Дуплекс 4 спальни с балконом в Ялова, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом
Ялова, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€200,000
Квартира 3 спальни с балконом в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с балконом
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€117,000
Квартира 2 спальни с балконом в Ялова, Турция
Квартира 2 спальни с балконом
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Просторные Квартиры в Тихом Месте в Ялове, Меркез. Квартиры в Ялове расположены в быстро раз…
€91,000
Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€175,000
Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€382,000
Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€265,000
Квартира 1 комната в Ялова, Турция
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Новая элитная резиденция в Ялова Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собственно…
€106,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Ялова, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Ялова, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
€93,000
Вилла 4 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Инфаструктура Вилл : 2 Виллы расположенные в Ялове/Термал. - Количество этажей: 3 - 435 к…
€475,000
Квартира 4 спальни с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Квартира: 4+1 дуплекс с садом. Размер: 160 квадратных метров. Цена: 195 000 долларов с…
€195,000

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