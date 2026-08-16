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Купить жилую недвижимость в Гемлике, Турция

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квартиры
3
5 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Гемлик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Элегантные квартиры в комплексе с бассейном в Бурсе, Гемлик Проект расположен в Куршунлу, Ге…
$209,370
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Квартира 4 комнаты в Гемлик, Турция
Квартира 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 1/4
Элегантные квартиры в комплексе с бассейном в Бурсе, Гемлик Проект расположен в Куршунлу, Ге…
$188,548
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 833 м²
$1,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Гемлик, Турция
Квартира 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в Бурсе, Гемлик, в проекте с крытой парковкой Продаются квартиры в …
$205,899
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Вилла 3 комнаты в 541 Nolu Sokak, Турция
Вилла 3 комнаты
541 Nolu Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
$15,10 млн
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