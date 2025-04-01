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Купить жилую недвижимость в Шиле, Турция

квартиры
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Шиле, Турция
Квартира 2 комнаты
Шиле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 373 м²
Mansion Blanca lays the foundations of peace with spacious and functional plans, an architec…
$1,14 млн
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Квартира 1 комната в Шиле, Турция
Квартира 1 комната
Шиле, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Located in the Göktürk district, ZONA B offers its residents a beautiful and relaxing enviro…
$1,15 млн
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Квартира 1 комната в Шиле, Турция
Квартира 1 комната
Шиле, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Grove Alanya is a new project rising at Oba district. Its' being close to important social s…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Шиле, Турция
Квартира 2 комнаты
Шиле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 516 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
$636,000
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Квартира 2 комнаты в Шиле, Турция
Квартира 2 комнаты
Шиле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Welcoming distinguished homeowners in a warm and functional structure, the single-block proj…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Шиле, Турция
Квартира 1 комната
Шиле, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
A brand-new project comes to life in Kağıthane, the new attraction center of Istanbul. Jade …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Шиле, Турция
Квартира 2 комнаты
Шиле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Mansion Blanca lays the foundations of peace with spacious and functional plans, an architec…
$1,43 млн
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Вилла 5 комнат в Шиле, Турция
Вилла 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Виллы с садом и бассейном в тихом районе Стамбула Виллы расположены на азиатской стороне Ста…
$480,697
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Квартира 1 комната в Шиле, Турция
Квартира 1 комната
Шиле, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 222 м²
Ruby Houses brings together the warm neighborhood environment with its quality planning and …
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Шиле, Турция
Вилла 4 комнаты
Шиле, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Виллы с садом и бассейном в тихом районе Стамбула Виллы расположены на азиатской стороне Ста…
$480,697
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Квартира 1 комната в Шиле, Турция
Квартира 1 комната
Шиле, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
A brand-new project comes to life in Kağıthane, the new attraction center of Istanbul. Jade …
$362,000
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