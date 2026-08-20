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Купить жилую недвижимость в Кестель, Турция

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квартиры
34
34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты в стильном жилом комплексе в 200 от моря в районе …
$178,042
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры различной площади и этажности в строя…
$195,846
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном комплексе, вблизи моря …
$176,929
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном жилом комплексе вблизи …
$155,786
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Масштабный комплекс на берегу района Кестель. О строительстве: Строительс…
$233,680
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном комплексе в горах …
$160,238
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном жилом комплексе вблизи …
$193,620
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилая и коммерческая недвижим…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с апартаментами и ма…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект с развитой инфраструктурой в…
$200,297
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Квартира 2 комнаты в Aksu, Турция
Квартира 2 комнаты
Aksu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
От собственника. В продаже апартаменты с одной спальней (1+1), площадью от 52 м2. Предст…
$114,161
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном жилом комплексе в самом сердце райо…
$306,009
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…
$188,787
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Инвестиционный проект класса премиум с большой территорией в р…
$267,063
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Новый проект – настоящее совершенство с развитой инфраструктурой в районе …
$265,950
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Пентхаус 2 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в уютном, стильном жилом комплексе…
$172,478
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в уютном жилом комплексе вблизи мо…
$166,914
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Уникальный проект в живописном районе Кестель.…
$311,573
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в самом элитном комплексе района К…
$189,169
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Что вы получаете: Апартаменты с прямым видом на море в комплексе премиум кл…
$339,392
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс класса люкс, в элитном районе Кестель…
$302,671
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Пентхаус 2 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в стильном комплексе в 3 минутах о…
$172,478
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
$138,378
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект ж…
$333,828
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры в комплексе в 150 метрах от моря в Ал…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Апартаменты на берегу реки Димчай, в тихом районе Кестель. О строительств…
$178,042
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальная недвижимость в ша…
$244,807
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Уютный жилой комплекс вблизи моря в районе Кес…
$166,914
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в строящемся комплексе в 5 минутах…
$172,478
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект комплекса с инфраструкту…
$132,419
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