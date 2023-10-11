Купить жилую недвижимость в Башакшехире, Турция

ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Башакшехир
Жильё в Башакшехир, Турция
квартиры
32
дома
16
Очистить
48 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Башакшехир, Турция
5
136 м²
6
Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция Резиденция располагает круглосуточн…
€644,170
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
3
252 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€651,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
247 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€639,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
144 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€465,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
3
2
125 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€327,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
2
1
60 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€177,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
5
2
262 м²
25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
4
2
154 м²
25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€781,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
7
2
300 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
294 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
232 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€954,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
214 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€840,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
9
7
420 м²
2
Элитные Виллы в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы состоят из 7 с…
€896,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
5
2
233 м²
Большие Квартиры в Башакшехире, Стамбул, в Комплексе с Охраной. Элитная недвижимость находит…
€345,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
7
3
635 м²
Готовые Роскошные Трехэтажные Виллы в Башакшехире, Стамбул. Роскошные виллы в Стамбуле распо…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
205 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€592,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
168 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€481,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
3
2
135 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€394,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
175 м²
Просторные Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Башакшехир. Квартиры с 4 спальнями находятся …
€679,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
308 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€1,07 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
224 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€888,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
167 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€601,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
3
1
130 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
554 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,84 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
461 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
232 м²
9
Стильные Квартиры в 1 км от Метро в Стамбуле, Башакшехир. Стильные квартиры расположены в Ст…
€608,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
216 м²
Виллы с Просторными Комнатами в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы в Стамбуле расположены…
€1,16 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL