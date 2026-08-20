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Купить жилую недвижимость в Башакшехире, Турция

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252 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня
Башакшехир, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
pine tower
$296 000
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Квартира 5 спален в Башакшехир, Турция
Квартира 5 спален
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Coeur De Vie
$788 988
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Квартира 4 спальни в 2801 Sokak, Турция
Квартира 4 спальни
2801 Sokak, Турция
Количество спален 4
Площадь 333 м²
Grand Line
$900 000
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Город Бо приглашает вас стать частью красочной и привилегированной жизни, которую вы не найд…
$507 163
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Мирное жилое пространство растет в Башчешехире, процветающем районе Стамбула.Тихая, престижн…
$801 057
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Посреди природы и рядом с городом начинайте лучший период своей жизни с нами, не ставя под у…
$226 900
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Жизнь вашей мечты ждет вас в Бейликдюзю, восходящей звезде Стамбула. Все продумано не только…
$505 000
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Spectrum Villas
$675 844
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Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Coeur De Vie
$346 170
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Проект Project, с его классической и современной архитектурой, приносит парки, сады, уникаль…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Просторные квартиры с балконами в жилом комплексе в Башакшехире, Стамбул Башакшехир — один и…
$651 421
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Забронируйте свое место в этом эксклюзивном проекте, который вскоре станет одним из самых во…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 3
Площадь 445 м²
New Vera
$1,06 млн
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Не хотели бы вы каждое утро просыпаться в зеленом месте и начинать день, когда в Стамбуле бо…
$363 539
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Парк Essence расположен на соединительной дороге TEM Бейликдузу-Бахчешехир, которая является…
$405 948
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Квартира 3 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Blue Nest 10
$283 822
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Качество Стамбул Проект развивается как уникальный проект с его архитектурой и многочисленны…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Spring Star Residence
$543 636
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Квартира 105 комнат в Башакшехир, Турция
Квартира 105 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 105
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эти современные апартаменты, расположенные в одном из самых быстрорастущих и хорошо спланиро…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Meris Dragos, возвышающийся в Драгоше, в новом центре притяжения анатолийской стороны с вели…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Cielo Colores
$800 094
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Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
New Vera
$242 381
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Вы не можете насытиться удобством жизни на E5 в этом проекте, из которого открывается вид на…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Те, кто любит современность и классику, живет и чувствует себя особенным, находясь в центре …
$469 333
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Квартира 2 спальни в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Lush City
$246 810
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Квартира 1 комната в Башакшехир, Турция
Квартира 1 комната
Башакшехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Маршрут Марин, расположенный в Кавакли, является одним из самых популярных жилых районов Ста…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в 2801 Sokak, Турция
Квартира 2 спальни
2801 Sokak, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Grand Line
$360 000
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