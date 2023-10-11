Купить жилую недвижимость в Башакшехире, Турция

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Жильё в Башакшехир, Турция

квартиры
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48 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция Резиденция располагает круглосуточн…
€644,170
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€651,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€639,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€465,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€327,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€177,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Количество этажей 25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€781,000
Дом 6 спален с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 6 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,13 млн
Дом 5 спален с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€954,000
Дом 3 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€840,000
Дом 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Башакшехир, Турция
Дом 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Элитные Виллы в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы состоят из 7 с…
€896,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Большие Квартиры в Башакшехире, Стамбул, в Комплексе с Охраной. Элитная недвижимость находит…
€345,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Готовые Роскошные Трехэтажные Виллы в Башакшехире, Стамбул. Роскошные виллы в Стамбуле распо…
€1,33 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€592,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€481,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Башакшехире. Квартиры с инвестиционным потенц…
€394,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Просторные Квартиры для Инвестиций в Стамбуле, Башакшехир. Квартиры с 4 спальнями находятся …
€679,000
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€1,07 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€888,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€601,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€545,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 554 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,84 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 461 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,55 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 9
Стильные Квартиры в 1 км от Метро в Стамбуле, Башакшехир. Стильные квартиры расположены в Ст…
€608,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Виллы с Просторными Комнатами в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы в Стамбуле расположены…
€1,16 млн
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