Купить жилую недвижимость в Бахчелиэвлере, Турция

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Жильё в Бахчелиэвлер, Турция

квартиры
16
16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня
Бахчелиэвлер, Турция
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположен в райо…
€289,036
Квартира 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/12
Проект расположен в районе Бахчелиэвлер в Европейской части Стамбула. Рядом с улицей Мехмет …
€448,988
Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с собст…
€250,000
Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с собст…
€411,900
Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной и…
€350,000
Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с с…
€365,000
Квартира 2 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Новый элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с с…
€281,000
Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Элитный комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной и…
€530,000
Квартира 4 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 197 м²
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с собст…
€681,500
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 5
Площадь 213 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,01 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€599,586
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€498,564
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€292,778
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/11
Элитное малоэтажное здание в центре Стамбула Квартира расположена между двумя трамвайны…
€760,474
Квартира 2 спальни в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 2 спальни
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Элитный комплекс реализован с планировками (2+1) и (3+1) VIP-квартир, оборудованных балконам…
€383,562
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с События, роскошные апартаменты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 1 спальня с Вид на жительство и гражданство, с События, роскошные апартаменты
Бахчелиэвлер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
В отличие от городской жизни, застрявшей между зданиями, ваш дом в Неф-Бахе и Чедиле, elievl…
€202,953
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