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Купить жилую недвижимость в Чифтликкёе, Турция

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14 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$219,780
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$73,319
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
Недвижимость с большими балконами в Ялове, Чифтликкёй Ялова выделяется своей близостью к так…
$139,846
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
Недвижимость с большими балконами в Ялове, Чифтликкёй Ялова выделяется своей близостью к так…
$157,029
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Квартиры в бутик-комплексе с крытой парковкой в Ялове Ялова — удобное место для жизни и инве…
$94,274
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Квартира 4 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Недвижимость с большими балконами в Ялове, Чифтликкёй Ялова выделяется своей близостью к так…
$183,585
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$73,319
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Дуплекс 6 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$293,274
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$90,061
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Дуплекс 7 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$325,043
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Квартира 4 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 3/4
Новые квартиры с видом на море рядом с пляжем в Ялове Ялова — популярный город недалеко от в…
$209,370
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$151,533
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Квартира 4 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$174,667
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Квартиры в бутик-комплексе с крытой парковкой в Ялове Ялова — удобное место для жизни и инве…
$104,685
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