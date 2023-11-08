Купить жилую недвижимость в Чифтликкёе, Турция

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Жильё в Ciftlikkoey, Турция

квартиры
7
8 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€244,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€156,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€133,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€118,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Готовые Квартиры в 50 м от Пляжа и Побережья в Чифтликкёй, Ялова Новые качеств…
€104,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€161,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€108,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3
Новые Квартиры в Ялове в Центре Района Чифтликкёй. Современные квартиры находятся в шаговой …
€102,000

Параметры недвижимости в Ciftlikkoey, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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