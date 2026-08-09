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Купить жилую недвижимость в Яловой, Турция

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42 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$147,667
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Квартиры на продажу в Ялове у дороги на Термаль Ялова стремительно набирает популярность бла…
$95,496
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Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Этаж 4/4
Квартиры на берегу моря с потрясающим видом и инфраструктурой в центре Яловы Ялова — один из…
$602,332
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Просторные квартиры в жилом комплексе в центре Яловы Ялова уверенно набирает популярность ка…
$101,824
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$204,799
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Квартира 2 спальни в Hurriyet Sokak, Турция
Квартира 2 спальни
Hurriyet Sokak, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Paradise Night
$135,000
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Дуплекс 9 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 9 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 495 м²
Этаж 4/4
Квартиры на берегу моря с потрясающим видом и инфраструктурой в центре Яловы Ялова — один из…
$1,50 млн
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в Ялове в комплексе рядом с инфраструктурой Расположенная на берегу…
$88,415
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Вилла 6 комнат в Ялова, Турция
Вилла 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная вилла с собственным бассейном и лифтом в Ялове, Кадыкёй Трехэтажная вилла находи…
$682,103
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в пешей доступности от всех удобств в бутик-комплексе в Ялове Ялова — тихий и жи…
$167,981
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Квартира 1 комната в Ялова, Турция
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$63,586
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Квартира 1 спальня в Hurriyet Sokak, Турция
Квартира 1 спальня
Hurriyet Sokak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Paradise Night
$120,000
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Квартиры в охраняемом комплексе рядом с термальными источниками в Ялове Благодаря удобному д…
$108,152
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу в Ялове у дороги на Термаль Ялова стремительно набирает популярность бла…
$73,834
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу в Ялове у дороги на Термаль Ялова стремительно набирает популярность бла…
$63,586
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в Ялове в комплексе рядом с инфраструктурой Расположенная на берегу…
$132,314
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 спальней рядом с университетом в Ялове Ялова — популярный город в регионе Марма…
$78,813
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Ялове Ялова – популярное туристическое направление благод…
$147,667
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/4
Квартиры с живописным видом в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова …
$138,690
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Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Этаж 5/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Ялове Ялова – популярное туристическое направление благод…
$294,716
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Квартиры с живописным видом в комплексе рядом с государственными учреждениями в Ялове Ялова …
$106,940
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$150,294
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Квартира 1 комната в Kadi Caddesi, Турция
Квартира 1 комната
Kadi Caddesi, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/5
Квартира-студия в комплексе с богатой инфраструктурой в Ялове Ялова является одним из самых …
$56,054
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Квартиры с балконом рядом с государственными учреждениями в Газиосманпаше, Ялова Ялова — жив…
$91,469
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Квартира 5 комнат в Ялова, Турция
Квартира 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 1/4
Квартиры на берегу моря с потрясающим видом и инфраструктурой в центре Яловы Ялова — один из…
$1,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры в комплексе в центре Яловы Ялова – это один из наиболее привлекательных …
$143,819
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Квартира 3 спальни в Hurriyet Sokak, Турция
Квартира 3 спальни
Hurriyet Sokak, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Paradise Night
$320,000
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Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$327,178
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в закрытом комплексе в районе Газиосманпаша, Ялова Ялова, благодаря свое…
$77,662
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Квартиры в охраняемом комплексе рядом с термальными источниками в Ялове Благодаря удобному д…
$86,708
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

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с видом на горы
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