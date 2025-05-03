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Дома около гольф-клуба в Турции

Стамбул
8
Анталья
46
Измир
4
Аланья
38
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5 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Представляем Вам новый элитный жилой комплекс в районе Буйукхасбахсе, состоящий из двух 6-эт…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Для любителей Анталии предлагаем уникальный проект с полной инфраструктурой, что является бо…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Этаж 4
Отличное предложение для соискателей вилл!  Найти виллу в  элитном ЖК  с концепцией "город в…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Оба, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4
Жилой комплекс расположен в верхей части района Оба, на благоустроенной территории в 5662 м2…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 1
Для тех, кто предпочитает единение с природой, тишину и горный воздух суете большого города …
Цена по запросу
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