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Дома в Аксеках, Турция

дуплексы
4
6 объектов найдено
Дом 20 комнат в Kepez, Турция
Дом 20 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 20
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 375 м²
Количество этажей 6
Многоквартирное здание с 24 меблированными апартаментами 2+1 в Анталии Предлагаем купить зда…
$1,74 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Квартиры в центре района Кепез в Анталии в пешей доступности от трамвая Кепез, один из крупы…
$112,377
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Дуплекс 7 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 7 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Элитные квартиры в 800 м от больницы и трамвайной остановки в Кепезе, Анталия Предлагаются с…
$211,811
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TekceTekce
Таунхаус 3 комнаты в Kepez, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла рядом с объектами инфраструктуры в Кепезе, Алтынова, с удобной транспортной развязкой …
$268,293
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Дуплекс 4 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Элитные квартиры в 800 м от больницы и трамвайной остановки в Кепезе, Анталия Предлагаются с…
$187,099
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Дуплекс 6 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с бассейном в Кепезе, Чанкая в Анталии Анталия продолжает привлекать вн…
$249,466
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