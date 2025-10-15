Апарт-отель Меблированные апартаменты в отельном комплексе Laya Resort & Radisson Blu.

Готовые апартаменты с мебелью и техникой в отельном комплексе Laya Resort & Radisson Blu.
Отельный комплекс Laya Resort & Radisson Blu расположен на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров.
В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.
Для инвесторов:
🟦Управление - Radisson Blu на 15+10 лет.
🟦Rental pool соотношении чистого дохода 70% / 30%
🟦Гарантированный доход от аренде 6% годовых на 5-ь лет, долее 80% / 30%.
🟦Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.
Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, а это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.
🟦Резиденции полностью меблированы, укомплектованы техникой, текстилем, посудой и т.д.
Права собственности:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.