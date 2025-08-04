  1. Realting.com
  Жилой комплекс Кондоминиум The Title Modeva в 500 метрах от пляжа в Банг Тао.

Жилой комплекс Кондоминиум The Title Modeva в 500 метрах от пляжа в Банг Тао.

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$136,000
BTC
1.6176929
ETH
84.7902025
USDT
134 461.0927930
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 28076
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный комплекс, расположен всего в 500 метрах от популярного пляжа Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни.

Комплекс включает семь 7-этажных зданий, выполненных в современном стиле с использованием натуральных материалов. Интерьеры и экстерьеры вдохновлены океанскими формами и создают атмосферу гармонии и умиротворения. 

Детали объекта:

  • До моря: 500 метров
  • Спальни: 1, 2, 3
  • Ванные: 1 - 3
  • Жилая площадь: 30 м2 - 148 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

В стоимость включено: пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Оздоровительный СПА-центр и гидротерапия
  • Бассейны с водопадами и джакузи
  • Спортивные залы
  • Детские клубы
  • Лаунж-зоны
  • Более 59 уникальных зон и удобств для отдыха
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
