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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$616,531
10.07.2025
$616,531
09.07.2025
$616,295
08.07.2025
$619,429
06.07.2025
$619,406
05.07.2025
$617,002
04.07.2025
$616,861
03.07.2025
$614,646
02.07.2025
$616,201
01.07.2025
$617,781
29.06.2025
$619,878
28.06.2025
$619,429
27.06.2025
$621,480
26.06.2025
$622,046
25.06.2025
$620,608
24.06.2025
$622,210
23.06.2025
$623,931
22.06.2025
$625,015
21.06.2025
$624,379
20.06.2025
$627,607
19.06.2025
$628,479
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19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23234
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410449
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Уникально спроектированный малоэтажный бутик-кондоминиум, расположенный в престижном районе Лайан, недалеко от известного комплекса Laguna Phuket и живописного пляжа Бангтао. Проект воплощает в себе всё лучшее из прибрежной жизни, предлагая своим жильцам умиротворенный уголок, где гармонично сочетаются современный дизайн и природа.

Проект состоит из семиэтажного здания, в котором 34 апартамента с различной планировкой от односпальных до трехспальных. В комплексе есть множество удобств, таких как бассейн, хорошо оборудованный тренажерный зал и охраняемая парковку, все это расположено в тщательно озелененной среде.

Преимущества

Pet Friendly

Бутик-концепция позволяет жильцам наслаждаться природой и уединением.

Благодаря своему удачному расположению комплекс подходит не только для жизни, но и представляет собой надежную инвестицию.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — самый элитный район на Пхукете с высоким потенциалом. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете. Входит в топ-10 лучших пляжей Таиланда. Протяженность пляжа — 8 км, что позволяет даже в высокий сезон наслаждаться тишиной и уединением.

  • Boat Avenue - 9 минут
  • Пляжный клуб Catch - 19 минут
  • Central Phuket - 30 минут
  • Пляж Банг Тао - 12 минут
  • Больница- 12 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 25 минут
  • Поле для гольфа Лагуна - 15 минут
  • Аквапарк Blue Tree - 13 минут
  • Британская международная школа - 25 минут

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$616,531
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