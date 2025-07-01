Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейном рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Уникально спроектированный малоэтажный бутик-кондоминиум, расположенный в престижном районе Лайан, недалеко от известного комплекса Laguna Phuket и живописного пляжа Бангтао. Проект воплощает в себе всё лучшее из прибрежной жизни, предлагая своим жильцам умиротворенный уголок, где гармонично сочетаются современный дизайн и природа.

Проект состоит из семиэтажного здания, в котором 34 апартамента с различной планировкой от односпальных до трехспальных. В комплексе есть множество удобств, таких как бассейн, хорошо оборудованный тренажерный зал и охраняемая парковку, все это расположено в тщательно озелененной среде.

Преимущества

Pet Friendly

Бутик-концепция позволяет жильцам наслаждаться природой и уединением.

Благодаря своему удачному расположению комплекс подходит не только для жизни, но и представляет собой надежную инвестицию.

Расположение и объекты поблизости

Банг Тао — самый элитный район на Пхукете с высоким потенциалом. Именно здесь расположены самые дорогостоящие отели, виллы и кондоминиумы класса люкс. Пляж Банг Тао — одно из самых престижных мест на Пхукете. Входит в топ-10 лучших пляжей Таиланда. Протяженность пляжа — 8 км, что позволяет даже в высокий сезон наслаждаться тишиной и уединением.