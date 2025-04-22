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Жилой комплекс Sea Heaven

Са Кху, Таиланд
от
$170,546
от
$3,930/м²
;
35
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 24599
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Са Кху

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа

Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон.

Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристов, как на Патонге, или Кароне.

Качество строительство проекта высокое, первая фаза уже почти готова, а вторая планируется сдаться в 2025 году.

От главных блоков кондоминиума до пляжа всего 1 минута прогулочным шагом, что несомненно отразится на инвестиционной привлекательности объекта и создаст высокий арендный спрос.

В рамках проекта также запланирован комплекс роскошных вилл, три блока коммерческой инфраструктуры, клубный дом. Общий объем осваиваемой территории больше 128 тыс. кв. м. Застройщик предлагает гарантийную арендную инвестиционную программу под 7% годовых на 5 лет.

Управлением комплекса займется крупнейшая в мире сеть пятизвездочных отелей Wyndham.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.0
Цена за м², USD 4,587
Цена квартиры, USD 171,665
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 51.0 – 74.0
Цена за м², USD 4,685 – 6,798
Цена квартиры, USD 348,979

Местонахождение на карте

Са Кху, Таиланд

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Жилой комплекс Sea Heaven
Са Кху, Таиланд
от
$170,546
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