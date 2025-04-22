Жилой комплекс Sea Heaven

Кондоминиум на первой линии уединенного пляжа

Новый масштабный проект кондоминиума на 927 юнитов строится в одной из самых интересных до сих пор неосвоенных локаций - у пляжа Найтон.



Место в первую очередь привлекает людей, стремящихся к уединению, ведь здесь вы не увидите толп туристов, как на Патонге, или Кароне.

Качество строительство проекта высокое, первая фаза уже почти готова, а вторая планируется сдаться в 2025 году.



От главных блоков кондоминиума до пляжа всего 1 минута прогулочным шагом, что несомненно отразится на инвестиционной привлекательности объекта и создаст высокий арендный спрос.



В рамках проекта также запланирован комплекс роскошных вилл, три блока коммерческой инфраструктуры, клубный дом. Общий объем осваиваемой территории больше 128 тыс. кв. м. Застройщик предлагает гарантийную арендную инвестиционную программу под 7% годовых на 5 лет.



Управлением комплекса займется крупнейшая в мире сеть пятизвездочных отелей Wyndham.