Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

На входе создается ощущение, что вы находитесь в бутик-отеле: здесь есть стойка регистрации (для администратора и консьержа) и гостеприимное пространство для отдыха. В течение дня вестибюль превращается из места, где можно сделать важный звонок и выпить кофе, в место для встреч по вечерам. К вестибюлю примыкают многофункциональные зоны, где можно проводить встречи, смотреть фильмы и заказывать билеты для частных мероприятий.

Каждая квартира воплощает собой настоящий курортный дом с утонченным дизайном. Благодаря привлекательным входам и продуманным сочетаниям внутреннего и внешнего пространства, вы попадете в уединенное место для отдыха и элегантную сцену для развлечений.

Дополнительные возможности

Инфраструктура комплекса:

лобби

игровая зона

театральный зал

многоцелевой зал

фитнес зал

бассейн 25 м

малый бассейн для релаксации

сауна

территория для домашних животных

Услуги по запросу:

уборка

прачечная

питание в номер

частные мероприятия

личный тренер

терапевт

присмотр за детьми

проведение семинаров

полы - керамогранит и плитка

сантехника Тото

кондиционеры Дайкин

потолки 2,4 - 2,75 м

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Банг-Тао находится в одном из самых популярных мест в Пхукете. Его близость к магазинам, ресторанам и другим центрам развлечений напоминает бангкокский район Тхонглор, который находится на берегу Андаманского моря. Вы окажетесь в двух шагах от всего, что вам захочется сделать, увидеть и попробовать. Это не только делает данный район одним из самых привлекательных мест для жизни в Пхукете, но и превращает Банг-Тао в эпицентр инвестиционного интереса.