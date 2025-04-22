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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$718,539
19.05.2025
$718,539
18.05.2025
$720,038
17.05.2025
$722,208
16.05.2025
$715,405
14.05.2025
$721,592
13.05.2025
$722,101
11.05.2025
$722,074
10.05.2025
$720,602
09.05.2025
$721,458
08.05.2025
$720,387
07.05.2025
$719,342
14.04.2025
$704,501
13.04.2025
$704,915
12.04.2025
$701,317
11.04.2025
$708,391
10.04.2025
$697,417
09.04.2025
$706,559
08.04.2025
$704,888
07.04.2025
$710,657
06.04.2025
$710,722
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22360
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397196
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

На входе создается ощущение, что вы находитесь в бутик-отеле: здесь есть стойка регистрации (для администратора и консьержа) и гостеприимное пространство для отдыха. В течение дня вестибюль превращается из места, где можно сделать важный звонок и выпить кофе, в место для встреч по вечерам. К вестибюлю примыкают многофункциональные зоны, где можно проводить встречи, смотреть фильмы и заказывать билеты для частных мероприятий.

Каждая квартира воплощает собой настоящий курортный дом с утонченным дизайном. Благодаря привлекательным входам и продуманным сочетаниям внутреннего и внешнего пространства, вы попадете в уединенное место для отдыха и элегантную сцену для развлечений.

Дополнительные возможности

Инфраструктура комплекса:

  • лобби
  • игровая зона
  • театральный зал
  • многоцелевой зал
  • фитнес зал
  • бассейн 25 м
  • малый бассейн для релаксации
  • сауна
  • территория для домашних животных

Услуги по запросу:

  • уборка
  • прачечная
  • питание в номер
  • частные мероприятия
  • личный тренер
  • терапевт
  • присмотр за детьми
  • проведение семинаров
Удобства и оснащение в доме
  • полы - керамогранит и плитка
  • сантехника Тото
  • кондиционеры Дайкин
  • потолки 2,4 - 2,75 м
Расположение и объекты поблизости

Банг-Тао находится в одном из самых популярных мест в Пхукете. Его близость к магазинам, ресторанам и другим центрам развлечений напоминает бангкокский район Тхонглор, который находится на берегу Андаманского моря. Вы окажетесь в двух шагах от всего, что вам захочется сделать, увидеть и попробовать. Это не только делает данный район одним из самых привлекательных мест для жизни в Пхукете, но и превращает Банг-Тао в эпицентр инвестиционного интереса.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$718,539
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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