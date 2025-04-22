Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд

На входе создается ощущение, что вы находитесь в бутик-отеле: здесь есть стойка регистрации (для администратора и консьержа) и гостеприимное пространство для отдыха. В течение дня вестибюль превращается из места, где можно сделать важный звонок и выпить кофе, в место для встреч по вечерам. К вестибюлю примыкают многофункциональные зоны, где можно проводить встречи, смотреть фильмы и заказывать билеты для частных мероприятий.
Каждая квартира воплощает собой настоящий курортный дом с утонченным дизайном. Благодаря привлекательным входам и продуманным сочетаниям внутреннего и внешнего пространства, вы попадете в уединенное место для отдыха и элегантную сцену для развлечений.Дополнительные возможности
Инфраструктура комплекса:
Услуги по запросу:
Банг-Тао находится в одном из самых популярных мест в Пхукете. Его близость к магазинам, ресторанам и другим центрам развлечений напоминает бангкокский район Тхонглор, который находится на берегу Андаманского моря. Вы окажетесь в двух шагах от всего, что вам захочется сделать, увидеть и попробовать. Это не только делает данный район одним из самых привлекательных мест для жизни в Пхукете, но и превращает Банг-Тао в эпицентр инвестиционного интереса.