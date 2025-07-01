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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$1,47 млн
09.07.2025
$1,47 млн
08.07.2025
$1,48 млн
06.07.2025
$1,48 млн
05.07.2025
$1,48 млн
04.07.2025
$1,47 млн
03.07.2025
$1,47 млн
02.07.2025
$1,47 млн
01.07.2025
$1,48 млн
29.06.2025
$1,48 млн
28.06.2025
$1,48 млн
27.06.2025
$1,49 млн
26.06.2025
$1,49 млн
25.06.2025
$1,48 млн
24.06.2025
$1,49 млн
23.06.2025
$1,49 млн
22.06.2025
$1,49 млн
21.06.2025
$1,49 млн
20.06.2025
$1,50 млн
19.06.2025
$1,50 млн
18.06.2025
$1,50 млн
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13
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23217
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414757
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Комплекс состоит из 18 современных элитных вилл. Проекте представлены двухэтажные дома с 3-5 спальнями.

Особенности:

  • терраса
  • бассейн
  • парковка
  • лифт
  • зона отдыха на открытом воздухе
Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа - 7 минут
  • Robinson Lifestyle Thalang - 15 минут
  • Международный аэропорт Пхукет - 10 минут

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с международной школой и аэропортом, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,47 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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