Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.

Above Element - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в одном из наиболее престижных районов Пхукета – Чонг Тале, всего в 2,5 км от пляжа Банг Тао.
Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из двух 7-этажных корпусов, в которых расположены 263 юнита - апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 38 м2 до 138 м2.
Все квартиры предлагаются с отделкой "под ключ". Дизайн интерьеров выполнен в средиземноморском стиле, в светлых тонах.
В 5 минутах пешком от комплекса находятся магазины, рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркет Villa Market. Рядом с комплексом расположены гольф-клуб "Лагуна", известные пляжные клубы Xana и Catch, аквапарк Blue Tree.
Инвестиционные возможности:
Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.