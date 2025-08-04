  1. Realting.com
Жилой комплекс Шикарный проект Above Element рядом с пляжем Банг Тао.

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$173,000
BTC
2.0578006
ETH
107.8581253
USDT
171 042.4195087
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 27955
ID новостройки на Realting
In CRM: 002130
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Above Element - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в одном из наиболее престижных районов Пхукета – Чонг Тале, всего в 2,5 км от пляжа Банг Тао.

Комплекс в средиземноморском стиле, состоит из двух 7-этажных корпусов, в которых расположены 263 юнита - апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 38 м2 до 138 м2.

Все квартиры предлагаются с отделкой "под ключ". Дизайн интерьеров выполнен в средиземноморском стиле, в светлых тонах.

В 5 минутах пешком от комплекса находятся магазины, рестораны, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue, супермаркет Villa Market. Рядом с комплексом расположены гольф-клуб "Лагуна", известные пляжные клубы Xana и Catch, аквапарк Blue Tree.

Инвестиционные возможности:

  • Возможность участия в rental pool
  • Гарантированная доходность: (условия предоставляются индивидуально)
  • Управление комплексом: международная управляющая компания (еще обсуждают, но будет кто-то известный) 

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с садом
  • Два бассейна для взрослых, один для детей
  • Сады на крыше с коктейльными барами
  • Лобби Ресепшен
  • Консьерж-сервис
  • Профессиональный спортивный комплекс Dynamic
  • Ресторана
  • Коворкинг-зона
  • Детский игровой клуб
  • Многофункциональная библиотека
  • Охрана территории 24/7
  • Ежедневный автобус до супермаркета, аквапарка и пляжа

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Другие комплексы
