Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды.
4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ
Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад
Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона.
В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов.
Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий.
Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.
РАВАИ
Преимущества локации:
Самый большой округ Пхукета
Расположен на юге острова
Популярен у экспатов и зимовщиков
Удобная транспортная доступность
Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи
5 км до пирса Чалонг
40 км до международного Аэропорта
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет
Спортивный комплекс и тренажерный зал
Теннисный корт
3 общих бассейна с панорамным видом на море
Частная международная школа (программа Cambridge)
Частный детский сад
Детский развлекательный парк и батутный центр
Клиника профессионального омоложения
Рестораны и британский паб
SPA и косметология
Подземный паркинг
Предлагаются апартаменты с панорамным видом.
Резиденция располагает системой безопасности и видеонаблюдением, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, бассейном 240 м2, садом, рестораном и кафе.
Удобства и оснащение в доме
Wi-Fi
Встроенная мебель
Кондиционеры
Полностью оборудованные ванные комнаты и кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Паттайи, в пешей доступности от ресторанов, торговых центров, клубов, рынков, супермаркетов и достопримечательностями, в 5 минутах от пляжа и холма Пратамнак, улицы Сукхумвит.
Проект и дизайн комплекса разрабатывал известное испанское архитектурное бюро.
В двухэтажном комплексе всего 49 апартаментов. Вид из окон:70% апартаментов имеют вид на море, остальные — на зелёные холмы.
Тип квартир: односпальные 56,4 кв м и двухспальные 88,5 кв м.
УК — испанский отельный оператор Meliá Hotels, под управлением которого более 380 отелей по всему миру. Доход будет рассчитываться по системе rental pool с контрактом на управление 10 лет. В отеле до 90 дней в году можно проживать самим.
Для владельцев скидки в ресторанах и СПА на территории комплекса.
План оплаты:
35% - первый взнос.
35% - во время строительства.
30% - после строительства.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее об инфраструктуре: парковка на 20 мест; бассейн на крыше с видом на океан; несколько бассейнов на территории отеля;фитнес-центр и зал для йоги; лобби; природный парк с дорожками; спа в джунглях; 2 ресторана; патио и бар у бассейна; детский клуб; круглосуточная охрана; ресепшн 24/7.
Расположение и объекты поблизости
Район Карон, до одноименного пляжа будет курсировать шаттл-бас. В 7 минутах от пляжа Ката. Рестораны, кафе, массажные салоны, магазины, пункты обмена валют в 3–5 минутах езды. 10-15 минут до пляжа Патонг, торгового комплекса Джансейлон и ночных клубов.