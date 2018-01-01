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Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€3,12 млн
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12
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами, собственными бассейнами и видом на море.

Резиденция является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, барами и ресторанами.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€3,12 млн
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Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов. Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. РАВАИ Преимущества локации: Самый большой округ Пхукета Расположен на юге острова Популярен у экспатов и зимовщиков Удобная транспортная доступность Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи 5 км до пирса Чалонг 40 км до  международного Аэропорта  ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет Спортивный комплекс и тренажерный зал Теннисный корт 3 общих бассейна с панорамным видом на море Частная международная школа (программа Cambridge) Частный детский сад Детский развлекательный парк и батутный центр Клиника профессионального омоложения Рестораны и британский паб SPA и косметология Подземный паркинг
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