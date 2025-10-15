Жилой комплекс Шикарный проект Botanica Hythe в районе Банг Тао.

Botanica Hythe - премиальный жилой комплекс формата vertical villas, расположенный в элитном районе Пхукета.

Проект воплощает философию уединённой роскоши, с приватными бассейнами, террасами, панорамными видами на озеро, горы и гольф-поля.

Botanica Hythe - новый уровень клубной жизни с инфраструктурой пятизвёздочного отеля: просторный клабхаус, оздоровительный СПА, фитнес-центр, ресторан, детский клуб и ландшафтный сад с каскадными бассейнами.

Комплекс состоит из четырех 6-и этажных зданий, всего 276 юнитов - апартаменты с одной (1+1), двумя (2+1), тремя (3+1) спальнями и пентхаусы с собственным бассейном, площадью от 60 м2 до 217 м2.

Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенной мебелью, оборудованной кухней и сантехникой премиум-класса. В каждой резиденции предусмотрены кондиционеры, панорамные окна и просторные террасы.

Покупателям доступен полный пакет меблировки от застройщика, позволяющий въехать и жить сразу.

Программа Rental Pool.

Планировки и цены:

1BR (60 м2) - цена от 10 800 000 ฿

2BR (90 м2 ) - цена от 17 200 000 ฿

3BR (127 м2 - 217 м2 ) - цена от 24 290 000 ฿

Первый взнос 35%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

Каскадные бассейны

Ландшафтный сад

Оздоровительный СПА

Фитнес-центр

Рестораны

Детский клуб

Лаунж-зона

Зеленые аллеи

Клубный дом

Игровые зоны

Охрана 24/7

Botanica Hythe расположен в районе Лаян | Банг Тао - одном из самых престижных и удобных для постоянного проживания.

В радиусе 10 минут находятся международные школы HEI и HeadStart International School, клиники Bangkok Hospital Clinic и Laguna Wellness, торговые галереи Boat Avenue и Porto de Phuket, супермаркеты Villa Market и Tesco Lotus.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.