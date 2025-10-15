Жилой комплекс Шикарный проект Botanica Hythe в районе Банг Тао.

  1. Realting.com
Choeng Thale, Таиланд
от
$328,000
BTC
3.9014947
ETH
204.4940179
USDT
324 288.5179125
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 32709
ID новостройки на Realting
In CRM: 001163
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Botanica Hythe - премиальный жилой комплекс формата vertical villas, расположенный в элитном районе Пхукета.

Проект воплощает философию уединённой роскоши, с приватными бассейнами, террасами, панорамными видами на озеро, горы и гольф-поля.

Botanica Hythe - новый уровень клубной жизни с инфраструктурой пятизвёздочного отеля: просторный клабхаус, оздоровительный СПА, фитнес-центр, ресторан, детский клуб и ландшафтный сад с каскадными бассейнами.

Комплекс состоит из четырех 6-и этажных зданий, всего 276 юнитов - апартаменты с одной (1+1), двумя (2+1), тремя (3+1) спальнями и пентхаусы с собственным бассейном, площадью от 60 м2 до 217 м2.

Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенной мебелью, оборудованной кухней и сантехникой премиум-класса. В каждой резиденции предусмотрены кондиционеры, панорамные окна и просторные террасы.

Покупателям доступен полный пакет меблировки от застройщика, позволяющий въехать и жить сразу.

Программа Rental Pool.

Планировки и цены:

  • 1BR (60 м2) - цена от 10 800 000 ฿
  • 2BR (90 м2 ) - цена от 17 200 000 ฿
  • 3BR (127 м2 - 217 м2 ) - цена от 24 290 000 ฿

Первый взнос 35%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

  • Каскадные бассейны
  • Ландшафтный сад
  • Оздоровительный СПА
  • Фитнес-центр
  • Рестораны
  • Детский клуб
  • Лаунж-зона
  • Зеленые аллеи
  • Клубный дом
  • Игровые зоны
  • Охрана 24/7

Botanica Hythe расположен в районе Лаян | Банг Тао - одном из самых престижных и удобных для постоянного проживания.

В радиусе 10 минут находятся международные школы HEI и HeadStart International School, клиники Bangkok Hospital Clinic и Laguna Wellness, торговые галереи Boat Avenue и Porto de Phuket, супермаркеты Villa Market и Tesco Lotus.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

