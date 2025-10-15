Жилой комплекс Шикарный проект Botanica Hythe в районе Банг Тао.

Botanica Hythe - премиальный жилой комплекс формата vertical villas, расположенный в элитном районе Пхукета.
Проект воплощает философию уединённой роскоши, с приватными бассейнами, террасами, панорамными видами на озеро, горы и гольф-поля.
Botanica Hythe - новый уровень клубной жизни с инфраструктурой пятизвёздочного отеля: просторный клабхаус, оздоровительный СПА, фитнес-центр, ресторан, детский клуб и ландшафтный сад с каскадными бассейнами.
Комплекс состоит из четырех 6-и этажных зданий, всего 276 юнитов - апартаменты с одной (1+1), двумя (2+1), тремя (3+1) спальнями и пентхаусы с собственным бассейном, площадью от 60 м2 до 217 м2.
Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенной мебелью, оборудованной кухней и сантехникой премиум-класса. В каждой резиденции предусмотрены кондиционеры, панорамные окна и просторные террасы.
Покупателям доступен полный пакет меблировки от застройщика, позволяющий въехать и жить сразу.
Программа Rental Pool.
Планировки и цены:
Первый взнос 35%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
Инфраструктура:
Botanica Hythe расположен в районе Лаян | Банг Тао - одном из самых престижных и удобных для постоянного проживания.
В радиусе 10 минут находятся международные школы HEI и HeadStart International School, клиники Bangkok Hospital Clinic и Laguna Wellness, торговые галереи Boat Avenue и Porto de Phuket, супермаркеты Villa Market и Tesco Lotus.
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.