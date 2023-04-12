Турция — одно из самых благоприятных мест для приобретения недвижимости. Страна известна мягким климатом, природными красотами и большим наличием исторических достопримечательностей. К тому же турецкая недвижимость славится уникальным дизайном, где во всем прослеживается роскошь и изысканный вкус. В первую очередь это относится к виллам, большая часть которых — архитектурные произведения искусства.

По этим причинам здесь стремятся приобрести квадратные метры не только сами турки, но и иностранные граждане. Для покупки жилья в Турции подходят практически все города, начиная с крупных Стамбула и Анкары, и заканчивая небольшими, но живописными — Бурсой и Белеком. В каждом регионе страны можно найти недвижимость высокого качества, расположенную в привлекательных для проживания районах.

Сколько стоит вилла в Турции

Дороже всего объекты стоят в пригороде крупных городов — Стамбула, Антальи и Анкары. Цена квадратного метра здесь достигает 1500-2000 евро. Таким образом, дом площадью в 100 квадратов обойдется покупателю в 150.000-200.000 евро.

Намного дешевле купить виллу в Турции можно в следующих городах:

Алания — в среднем за квадрат продавцы просят 1000 евро;

Бодрум — 900 евро;

Белек — 800 евро;

Яйлалы — 700 евро.

В каждом из перечисленных городов стоимость жилья может быть выше, если вилла располагается рядом с морем. Высокие цены также характерны для домов с бассейном и обширным земельным участком. На скидку покупатели могут рассчитывать только при отсутствии ремонта, но такие варианты встречаются крайне редко.

Вилла в Турции — это выгодная инвестиция

Приобретая турецкую недвижимость, иностранные покупатели получают возможность не только проживать в ней, но и выгодно сдавать ее в аренду. Такой тип пассивного бизнеса приносит большую прибыль, позволяя за счет арендных взносов окупить вложенные в недвижимость инвестиции за 5-7 лет. Кроме того, купить виллу в Турции выгодно из-за постоянного роста цен на них. В востребованных регионах стоимость объектов растет в среднем на 10% ежегодно, позволяя выгодно перепродавать их через несколько лет.