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Виллы в Manavgat, Турция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кумкей, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кумкей, Турция
Комнаты 5
Площадь 340 м²
Вилла построена на участке площадью 925 м2. Всего в 1000 метров от моря. ИНТЕРЬЕР: 340 м2 п…
€900,000
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Манавгат, Турция
Вилла 7 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Манавгат, Турция
Комнаты 8
Площадь 480 м²
В Сиде, одном из любимых городов Турции, предлагаем ультра-роскошную виллу с высокой инвести…
€1,15 млн
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Кумкей, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Кумкей, Турция
Комнаты 7
Площадь 541 м²
Новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат. Сиде и Манавгат – орган…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни в Tilkiler, Турция
Вилла 4 спальни
Tilkiler, Турция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Комплекс включает 8 роскошных совмещенных вилл. ЖК находится в престижном районе Ilica. Расп…
€487,000

Параметры недвижимости в Manavgat, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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