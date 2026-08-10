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Виллы в Манавгат, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Манавгат, Турция
Вилла 6 комнат
Манавгат, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с бассейном и теплыми полами в центре Сиде, Манавгат Сиде – один из самых по…
$832,397
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Вилла 4 комнаты в Манавгат, Турция
Вилла 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Просторная двухэтажная вилла с 3 спальнями в шаговой доступности от моря в Манавгате, Антали…
$527,185
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