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Виллы в Урле, Турция

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10 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с бассейном и садом в комплексе в Измире, Урла Урла – один из самых привлека…
$1,90 млн
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 477 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$4,00 млн
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Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Дома с индивидуальным дизайном, бассейнами и садами в Урле, Измир В Урле, одном из самых тих…
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Новая вилла с видом на море рядом с пляжем в Урле, Измир Вилла с видом на море расположена в…
$999,567
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 687 м²
Этаж 1/2
Просторные виллы с бассейнами и садами в Измире, Урла, Кекликтепе Эти отдельные виллы распол…
$3,49 млн
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$3,00 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 687 м²
Этаж 1/1
Просторная вилла с собственным бассейном и садом в Урле, Измир Урла — один из самых зелёных …
$4,89 млн
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$2,60 млн
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Вилла 8 комнат в Урла, Турция
Вилла 8 комнат
Урла, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Отремонтированная вилла с террасой и балконом недалеко от пляжа в Измире, Урла Предлагается …
$635,877
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Вилла 7 комнат в Урла, Турция
Вилла 7 комнат
Урла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
$2,44 млн
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