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Греция
Жилая
Аттика
Жильё в Аттика, Греция
Municipal Unit of Dafni
11
Chaidari
9
Municipality of Troizinia - Methana
7
Municipal Unit of Argyroupoli
7
Municipal Unit of Psychiko
7
Municipality of Keratsini-Drapetsona
5
Municipality of Nea Smyrni
5
Municipal Unit of Troizinia
5
Каристос
5
Эгалео
5
Keratsini
4
Korydallos
4
Lavreotiki Municipal Unit
4
Municipality of Lavreotiki
4
Кими
4
Марафон
4
Спеце
4
Agios Ioannis Renti
3
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
3
Nea Peramos
3
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2 623 объекта найдено
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
4
2
150 м²
2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2
1
39 м²
1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
4
390 м²
-1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4
2
156 м²
1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
95 м²
4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
2
99 м²
5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
3
230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Рекомендовать
Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
2
1
92 м²
Property Code: HPS4318 - Apartment FOR SALE in Aigaleo Sotiraki for €298.000 . This 92 sq. m…
€298,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
3
2
113 м²
Property Code: HPS4315 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €608.754 . T…
€608,754
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4
1
87 м²
5/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3
1
77 м²
3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
2
1
99 м²
5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4
1
103 м²
5/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
4
1
95 м²
4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
2
1
70 м²
4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5
3
230 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Афины, Греция
2
1
90 м²
Ano Glyfada south of Athens, apartment of 90 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, in very…
€455,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
189 м²
1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
95 м²
4
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus. Fully renovated, with a parking and a storage space.
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
77 м²
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus.
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
3
1
80 м²
3
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in Keratsini area. Orientation: Bright …
€135,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Municipality of Piraeus, Греция
2
1
43 м²
One-bedroom apartment for sale in Piraeus.
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
3
1
73 м²
1
Two-bedroom apartment for sale in Kypseli area in central Athens. Fully renovated, located i…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
2
35 м²
7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€166,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
3
86 м²
7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
150 м²
2/2
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,80 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
175 м²
2/2
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
3
292 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
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