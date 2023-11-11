Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Аттика

Жильё в Аттика, Греция

Municipal Unit of Dafni
11
Chaidari
9
Municipality of Troizinia - Methana
7
Municipal Unit of Argyroupoli
7
Municipal Unit of Psychiko
7
Municipality of Keratsini-Drapetsona
5
Municipality of Nea Smyrni
5
Municipal Unit of Troizinia
5
Показать больше
2 623 объекта найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кератея, Греция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Таунхаус 3 спальни в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Квартира в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Площадь 74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Property Code: HPS4318 - Apartment FOR SALE in Aigaleo Sotiraki for €298.000 . This 92 sq. m…
€298,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Property Code: HPS4315 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €608.754 . T…
€608,754
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€165,000
Квартира 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€210,000
Квартира 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€260,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€120,000
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ano Glyfada south of Athens, apartment of 90 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, in very…
€455,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus. Fully renovated, with a parking and a storage space. 
€310,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с c ремонтом
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus.
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in Keratsini area. Orientation:  Bright …
€135,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
One-bedroom apartment for sale in Piraeus. 
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Two-bedroom apartment for sale in Kypseli area in central Athens. Fully renovated, located i…
€185,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€166,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
€299,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,80 млн
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€2,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 292 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000

Типы недвижимости в Аттика

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти