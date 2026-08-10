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Жилье в Аттике, Греция

;
Афины
240
Municipality of Athens
247
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Municipality of Piraeus
170
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2 101 объект найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
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Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 7
Проект  — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Цен…
$382,038
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$301,744
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$352,613
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$298,276
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$346,832
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$291,339
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$298,276
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Коттедж в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$322,878
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$289,027
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Апартаменты 2-комнатные площадью 49,8 м.кв. в одном из самых динамичных и востребованных рай…
$297,028
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$294,807
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Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$714,945
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Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 87 м²
Продается ветхое жилье, квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором э…
$201,799
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Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Инвестиции в недвижимость Афин: бутик‑отель Socio Central и программа Golden Visa для получе…
$288,284
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$346,832
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Квартира в Municipality of Alimos, Греция
Квартира
Municipality of Alimos, Греция
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$552,923
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$289,027
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 81 м²
Продается квартира площадью 81 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$518,911
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Meridia - это современный жилой комплекс в Пирее, предлагающий коллекцию из 47 продуманных а…
$292,394
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Квартира 4 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 4
Площадь 119 м²
Продается квартира площадью 119 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Второй эта…
$413,248
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Квартира в Municipality of Zografos, Греция
Квартира
Municipality of Zografos, Греция
Площадь 138 м²
Продается дуплекс площадью 138 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. У объекта ест…
$560,837
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Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$354,213
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Квартира в Municipality of Athens, Греция
Квартира
Municipality of Athens, Греция
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$322,221
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Meridia - это современный жилой комплекс в Пирее, предлагающий коллекцию из 47 продуманных а…
$294,251
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Квартира 4 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Продается квартира площадью 217 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$3,07 млн
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Квартира в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. У объекта …
$295,177
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Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$316,362
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Типы недвижимости в Аттике

квартиры
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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