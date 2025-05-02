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Жильё в Municipality of Alimos, Греция

квартиры
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дома
12
46 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 143 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
$1,02 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Property Code: HPS4281 - Maisonette FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €913.000 . …
$995,008
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Квартира 1 спальня в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Property Code: HPS4253 - Apartment FOR SALE in Alimos Center for €323.000 . This 51 sq. m. …
$352,013
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$552,260
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,23 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$563,621
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/6
Это роскошный жилой комплекс с современным архитектурным дизайном и высококачественной отдел…
$642,860
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$918,494
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$707,192
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,92 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 256 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Новый дом в престижном районе. Квартиры с большими балконами и парковкой. Цены от 500 до 8…
$597,108
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Вилла 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 287 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,78 млн
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Дом 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира с видом на море на продажу в районе Alimos. Район Alimos — красивый южный район вд…
$309,103
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$224,405
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$981,119
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Квартира 2 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
2 bedrooms Apartment in Alimos, South Athens, Greece. In the best district of Alimos, within…
$429,957
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Квартира 1 спальня в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Alimos - Kalamaki 50 Sq.m., 2 Bedrooms, …
$146,669
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
$282,056
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Квартира 2 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
3 bedrooms Apartment in Alimos, South Athens, Greece. In the best district of Alimos, within…
$977,175
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Квартира 2 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Property Code: HPS4257 - Apartment FOR SALE in Gizi - Pedion Areos Gkyzi - Arios Pagos for €…
$452,276
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Квартира 2 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Fully renovated 2 bedrooms apartment, is located in Alimos area, situated on the Saronic Gul…
$332,240
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Квартира в Municipality of Alimos, Греция
Квартира
Municipality of Alimos, Греция
Площадь 74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
$362,728
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$323,560
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/6
Serenity is a luxurious residential complex with a contemporary architectural design and …
$731,469
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Квартира 2 спальни в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Property Code: HPS4261 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €465.000 . T…
$506,767
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 216 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,70 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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