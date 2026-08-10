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Жилье в Municipality of Kifisia, Греция

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квартиры
6
7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Kifisia Suites - это продуманная жилая застройка, расположенная в тихом и зеленом районе в Л…
$341,331
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Kifisia Suites - это продуманная жилая застройка, расположенная в тихом и зеленом районе в Л…
$347,217
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Пентхаус 6 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Пентхаус 6 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Воздушная квартира 75 кв.м. расположен на возвышенном первом этаже, построен в 1990 году. Он…
$124,979
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Квартира 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
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$294,951
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом ра…
$824,945
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Дом 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
$889,737
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Параметры недвижимости в Municipality of Kifisia, Греция

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